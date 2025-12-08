Grim laat drie sterkhouders in Amsterdam voor Europese wedstrijd

Ajax moet het woensdag in de Champions League-duel tegen Qarabag stellen zonder Kenneth Taylor en Wout Weghorst. Ook verdediger Josip Sutalo gaat niet mee, zo meldt de club op de officiële website .

Taylor raakte vorige week tijdens het duel met FC Groningen geblesseerd en ontbrak zaterdag tegen Fortuna Sittard. In datzelfde duel moest Weghorst in de eerste helft afhaken vanwege een bebloede enkel. Het duo is nog niet hersteld voor het uitduel in Azerbeidzjan.

Sutalo reist eveneens niet mee; de Kroaat miste de vorige wedstrijd al door een kwetsuur. Steven Berghuis kampt nog steeds met liesklachten, terwijl ook middenvelders James McConnell en Gerald Alders niet fit zijn. Interim-trainer Fred Grim heeft daarom onder andere verdediger Mylo van der Lans en spits Don-Angelo Konadu vanuit de beloftenploeg opgeroepen voor de trip naar Bakoe. Ajax hoopt in de zesde speelronde eindelijk een positief resultaat te behalen.

Spelerslijst:

Vitezslav Jaros

Remko Pasveer

Joeri Heerkens

Lucas Rosa

Anton Gaaei

Ko Itakura

Owen Wijndal

Youri Baas

Aaron Bouwman

Youri Regeer

Davy Klaassen

Oscar Gloukh

Branco van den Boomen

Jorthy Mokio

Kian Fitz-Jim

Sean Steur

Raúl Moro

Kasper Dolberg

Mika Godts

Oliver Edvardsen

Don-Angelo Konadu

Rayane Bounida

Mylo van der Lans