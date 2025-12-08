Grim laat drie sterkhouders in Amsterdam voor Europese wedstrijd
Ajax moet het woensdag in de Champions League-duel tegen Qarabag stellen zonder Kenneth Taylor en Wout Weghorst. Ook verdediger Josip Sutalo gaat niet mee, zo meldt de club op de officiële website.
Taylor raakte vorige week tijdens het duel met FC Groningen geblesseerd en ontbrak zaterdag tegen Fortuna Sittard. In datzelfde duel moest Weghorst in de eerste helft afhaken vanwege een bebloede enkel. Het duo is nog niet hersteld voor het uitduel in Azerbeidzjan.
Sutalo reist eveneens niet mee; de Kroaat miste de vorige wedstrijd al door een kwetsuur. Steven Berghuis kampt nog steeds met liesklachten, terwijl ook middenvelders James McConnell en Gerald Alders niet fit zijn. Interim-trainer Fred Grim heeft daarom onder andere verdediger Mylo van der Lans en spits Don-Angelo Konadu vanuit de beloftenploeg opgeroepen voor de trip naar Bakoe. Ajax hoopt in de zesde speelronde eindelijk een positief resultaat te behalen.
Spelerslijst:
Vitezslav Jaros
Remko Pasveer
Joeri Heerkens
Lucas Rosa
Anton Gaaei
Ko Itakura
Owen Wijndal
Youri Baas
Aaron Bouwman
Youri Regeer
Davy Klaassen
Oscar Gloukh
Branco van den Boomen
Jorthy Mokio
Kian Fitz-Jim
Sean Steur
Raúl Moro
Kasper Dolberg
Mika Godts
Oliver Edvardsen
Don-Angelo Konadu
Rayane Bounida
Mylo van der Lans