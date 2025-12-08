Kick-off
'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Grim laat drie sterkhouders in Amsterdam voor Europese wedstrijd

Arthur
bron: Algemeen Dagblad
Wout Weghorst heeft veel pijn
Wout Weghorst heeft veel pijn Foto: © Pro Shots

Ajax moet het woensdag in de Champions League-duel tegen Qarabag stellen zonder Kenneth Taylor en Wout Weghorst. Ook verdediger Josip Sutalo gaat niet mee, zo meldt de club op de officiële website.

Taylor raakte vorige week tijdens het duel met FC Groningen geblesseerd en ontbrak zaterdag tegen Fortuna Sittard. In datzelfde duel moest Weghorst in de eerste helft afhaken vanwege een bebloede enkel. Het duo is nog niet hersteld voor het uitduel in Azerbeidzjan.

Sutalo reist eveneens niet mee; de Kroaat miste de vorige wedstrijd al door een kwetsuur. Steven Berghuis kampt nog steeds met liesklachten, terwijl ook middenvelders James McConnell en Gerald Alders niet fit zijn. Interim-trainer Fred Grim heeft daarom onder andere verdediger Mylo van der Lans en spits Don-Angelo Konadu vanuit de beloftenploeg opgeroepen voor de trip naar Bakoe. Ajax hoopt in de zesde speelronde eindelijk een positief resultaat te behalen.

Spelerslijst:
Vitezslav Jaros
Remko Pasveer
Joeri Heerkens
Lucas Rosa
Anton Gaaei
Ko Itakura
Owen Wijndal
Youri Baas
Aaron Bouwman
Youri Regeer
Davy Klaassen
Oscar Gloukh
Branco van den Boomen
Jorthy Mokio
Kian Fitz-Jim
Sean Steur
Raúl Moro
Kasper Dolberg
Mika Godts
Oliver Edvardsen
Don-Angelo Konadu
Rayane Bounida
Mylo van der Lans

Gerelateerd:
Mike Verweij

Mike Verweij openbaart: "Die speler is bij Ajax aangeboden..."

0
Adin Licina

'Ajax volgt Duits toptalent (18)': "Zullen deur voor hem openen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kaj Sierhuis

Sierhuis baalt van situatie Ajax: "Iedere liefhebber hoopt dat"

0
Valentijn Driessen

Driessen verwacht geen harde straffen: "Daar wordt om gelachen"

0
Danny Buijs

Ihattaren vraagteken voor duel met Ajax: "Paar hebben pijntjes"

0
Marjan Olfers

Oud-lid RvC klaar met Ajax: "Ze zijn niet de baas in eigen huis"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 Ajax 15 8 26
4 NEC Nijmegen 14 13 24
5 AZ 14 4 24
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd