Grim langer door als trainer? "Zeker weet je het nooit bij Ajax"

Fred Grim staat tegen FC Utrecht langs de lijn als interim-trainer van Ajax. Ooit coachte hij één duel als bondscoach van Nederland. Hij zette Memphis Depay in de spits, jaren later bleek dat een meesterzet.

"Bij dat ene duel als bondscoach bleef het voor Grim. En bij Ajax? Zit er meer in het vat dan de wedstrijd tegen FC Utrecht? 'Ik kan me dat niet voorstellen en het is ook zeker niet de intentie', zei scheidend directeur Alex Kroes na het ontslag van Heitinga", opent Johan Inan bij het Algemeen Dagblad.

"Niet uitgesloten is dat Ajax eerst een trainer aanstelt om het seizoen af te maken. Maar ook in dat geval mikt de club op een grotere naam", weet hij." Zeker weten doe je het bij Ajax alleen nooit. Want wat als de zoektocht tijdens de interlandbreak niet wordt afgerond en Grim stunt met zeges op Utrecht, Excelsior en Benfica?"

"Mocht zijn verblijf als hoofdtrainer bij zijn grote liefde tot één duel beperkt blijven, dan is het voor de achterban te hopen dat hij, net als bij Oranje, in Utrecht met een zet komt waar de club jarenlang profijt van zal hebben", besluit hij.