Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Het laatste Ajax Nieuws

Grim legt keuzes voor startopstelling uit: "Hij is taakbewust"

Thomas
bron: ESPN
Fred Grim
Fred Grim Foto: © Pro Shots

Fred Grim vertrouwt erop dat Ajax zich vandaag kan herpakken in het duel met FC Utrecht. De Amsterdammers kregen eerder deze week een mentale tik te verwerken met het ontslag van John Heitinga en assistent Marcel Keizer, maar volgens Grim leeft de groep nog altijd als een eenheid.

"Of de leiders zijn opgestaan? Het is maar net hoe je dat ziet, wat wel duidelijk is, is dat we nu succes met elkaar moeten gaan beleven", zei Grim vlak voor de aftrap tegen ESPN. "Dat is het enige dat gaat helpen. Het gaat erom dat je het plezier weer terug gaat krijgen en de beleving. Wat er is gebeurd met John Heitinga en Marcel Keizer heeft impact. Daar moet je overheen kunnen stappen om tot resultaat te kunnen komen."

Volgens Grim is het gevoel in de selectie ondanks alles positief gebleven. "Het gevoel is hartstikke goed, ook tussen de spelers. Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan om het zo goed mogelijk voor elkaar te hebben. Wat dat betreft is er vertrouwen, maar dat moeten we wel nog laten zien."

In zijn eerste wedstrijd als interim-trainer voert Grim een aantal gerichte keuzes door. Zo start Youri Regeer op het middenveld en krijgt Oliver Edvardsen de voorkeur als vleugelaanvaller. "Ik heb Regeer bewust op het middenveld gezet, vanwege zijn defensieve controle. Met Edvardsen wil ik vooruit voetballen, maar hij is zo taakbewust dat hij ook kan schakelen met de linksback van FC Utrecht (Souffian El Karouani red.). Dat heeft de keuze bepaald."

Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Fred Grim
