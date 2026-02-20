Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Grim ziet vooruitgang: "Denk dat we verder zijn dan in december"

Joram
bron: Voetbal International
Fred Grim klapt in zijn handen
Fred Grim klapt in zijn handen Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het zaterdagavond op tegen het NEC van trainer Dick Schreuder. Ajax-coach Fred Grim kijkt uit naar het duel met de Nijmegenaren, die dit seizoen uitzonderlijk goed presteren.

"Een mooie wedstrijd", zegt Grim tegenover Voetbal International. "NEC is een ploeg die heel snel en graag één-tegen-één wil spelen en elke tegenstander onder druk wil zetten, vanuit een bepaald opportunisme. Het belang van de wedstrijd is ook duidelijk, we willen allebei natuurlijk winnen."

Dat is Ajax de laatste twee keer niet gelukt tegen de Nijmegenaren. In december ging er tegen NEC nog van alles mis bij de ploeg van Grim. "Wij kwamen tegen tien man te staan, en toen zijn we niet blijven doen wat we met elkaar hadden afgesproken", blikt hij nog eens terug op die 2-2. "Deze keer zal het sowieso een andere wedstrijd zijn, want we zijn denk ik verder dan in december. Dit zal een wedstrijd worden met heel veel passie en strijd en één tegen één duels. Daar zullen we het veel beter moeten doen", aldus Grim.

Zet in op Ajax tegen NEC!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen NEC. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Patrick Kluivert baalt

Patrick Kluivert reageert op Ajax-gerucht: "Laat ik in het midden"

0
Youri Baas, Josip Sutalo, Vitezslav Jaros en Davy Klaassen

Ajax-vrees wordt werkelijkheid; zware kruisbandblessure voor Jaros

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Fred Grim
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

0
Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

0
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

0
Henk de Jong in Leeuwarden

Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"

0
Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez bespreekt Ajacied: "Hij is een onbetrouwbare speler"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties