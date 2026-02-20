Grim ziet vooruitgang: "Denk dat we verder zijn dan in december"

Ajax neemt het zaterdagavond op tegen het NEC van trainer Dick Schreuder. Ajax-coach Fred Grim kijkt uit naar het duel met de Nijmegenaren, die dit seizoen uitzonderlijk goed presteren.

"Een mooie wedstrijd", zegt Grim tegenover Voetbal International. "NEC is een ploeg die heel snel en graag één-tegen-één wil spelen en elke tegenstander onder druk wil zetten, vanuit een bepaald opportunisme. Het belang van de wedstrijd is ook duidelijk, we willen allebei natuurlijk winnen."

Dat is Ajax de laatste twee keer niet gelukt tegen de Nijmegenaren. In december ging er tegen NEC nog van alles mis bij de ploeg van Grim. "Wij kwamen tegen tien man te staan, en toen zijn we niet blijven doen wat we met elkaar hadden afgesproken", blikt hij nog eens terug op die 2-2. "Deze keer zal het sowieso een andere wedstrijd zijn, want we zijn denk ik verder dan in december. Dit zal een wedstrijd worden met heel veel passie en strijd en één tegen één duels. Daar zullen we het veel beter moeten doen", aldus Grim.