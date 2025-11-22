Grim legt vinger op de zere plek: "Houden ons niet aan afspraken"

"Wij hebben een moment nodig waarin we succes beleven met elkaar, waardoor we verder kunnen groeien en ontwikkelen. Neemt niet weg dat wij een hele slechte prestatie hebben geleverd", vertelt de voormalig assistent van de ontslagen John Heitinga tegenover ESPN.

Grim ergerde zich aan de twee doelpunten van Noah Naujoks voor Excelsior. "Die doelpunten geven we vrij eenvoudig weg. Bij de eerste goal moeten we een aantal duels op rij gewoon winnen. We spelen daarna de bal naar een speler van Excelsior en die kan zo doorlopen. Niemand grijpt in. De tweede goal is een hoge bal bij de tweede paal, waarbij Gerald (Alders, red.) ongelukkig is. Dat is een duur leermoment voor hem. Ik denk dat Gerald in de toekomst de bal verlengt en tot corner kopt. We zien er daar niet best uit", vertelt hij.

Grim merkte dat Ajax kort na de invalbeurt van Kasper Dolberg naast Wout Weghorst in de aanval even opleefde. "Het was fijn dat we die goal maakten. Het publiek ging er ook achter staan. We hebben hen nu ook keihard nodig. Toen kwam de schwung erin, maar die zakte daarna weer weg. We hebben dan ook niet de bezetting voor de goal en houden ons niet aan afspraken. Dat is wel de basis. Dat moet op elkaar afgestemd worden. Als we met twee spitsen spelen, moeten de ballen naar de zijkant gaan, zodat je die voorzetten kan inbrengen. Daar ligt nog werk voor ons", vertelt de oefenmeester.

De interim-trainer is niet van plan om vaker met zowel Dolberg als Weghorst voorin te gaan spelen. "Dat is lastig. Kasper kan sowieso nog niet een hele wedstrijd spelen. In die gedachten zitten we nu nog niet. Wanneer we weer achter komen staan is het wel optie om Kasper erbij te zetten", legt hij uit.

Volgens Grim ligt de huidige crisis niet aan de instelling van de spelers. "Alle spelers doen hun stinkende best, maken vuile meters en blijven steeds druk zetten. We gaan er wel voor, maar dat moet in een optimale samenwerking gaan. Er zit zeker genoeg kwaliteit in de selectie. Dat zie ik omdat al langere tijd met deze jongens werk. Ik zie hen ook op trainingen. Het zit 'm in de afstemming, niet in het individu", aldus Grim.