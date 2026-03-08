Grim legt vinger op zere plek: "Dat was zeker een groot probleem"

Ajax kwam vroeg achter, maar Grim was tevreden over wat zijn ploeg daarna liet zien. "Ze rechtten de rug en we deden gewoon wat we met elkaar hadden afgesproken", vertelt hij na afloop aan ESPN. "Dan spelen we eigenlijk best wel redelijk tot goed, creëer je wat kansen en je komt ook gewoon weer terug."

Na rust stortten de Amsterdammers echter weer helemaal in. "We weten dat dit vaker gebeurd is, maar we hadden niet het gevoel dat dit weer zou gebeuren", aldus Grim. "Groningen ging in mijn ogen ook veel eerder voor het opportunistische. Ze speelden wat meer de lange bal en de tweede bal. Die wonnen we ook veel te weinig, dus we kwamen veel te weinig in ons spel. Dat was zeer zeker een groot probleem."