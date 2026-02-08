Grim lovend: "Hij kan linksback, op 8 en als controleur spelen"

Ajax wist zondag in de slotfase tegen AZ alsnog een punt uit het vuur te slepen (1-1). Na het inbrengen van Wout Weghorst, die pas laat in de wedstrijd mocht invallen, viel de gelijkmaker alsnog door Fitz-Jim. Volgens trainer Fred Grim was dat het resultaat van bewuste keuzes langs de kant.

"We hebben eerst andere wissels gebracht, om het voetballend op te lossen. Al had ik gedacht dat de wedstrijd langer zou duren met meer blessuretijd. Uiteindelijk hebben we het goed gedaan en de goal gemaakt", zegt Grim bij ESPN. Hij sprak na afloop zijn waardering uit voor zijn ploeg. "Ik ben blij voor de jongens, als je kijkt wat voor strijd ze hebben geleverd, in toch een moeilijke uitwedstrijd. Ik ben erg blij voor de groep."

In de eindfase maakte Oleksandr Zinchenko zijn eerste minuten in het shirt van Ajax. De Oekraïner kwam binnen de lijnen als vervanger van Owen Wijndal, maar Grim ziet in hem een speler die op meerdere plekken inzetbaar is. "Ja, alle opties houd ik open. Afhankelijk van waar hij het beste tot zijn recht komt. Hij kan als linksback, als 8 en als controleur spelen. Als je een positie voor hem wil benoemen, moet je al die drie opties noemen", aldus Fred Grim.