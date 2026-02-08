Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Grim lovend: "Hij kan linksback, op 8 en als controleur spelen"

Joram
bron: ESPN
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax wist zondag in de slotfase tegen AZ alsnog een punt uit het vuur te slepen (1-1). Na het inbrengen van Wout Weghorst, die pas laat in de wedstrijd mocht invallen, viel de gelijkmaker alsnog door Fitz-Jim. Volgens trainer Fred Grim was dat het resultaat van bewuste keuzes langs de kant.

"We hebben eerst andere wissels gebracht, om het voetballend op te lossen. Al had ik gedacht dat de wedstrijd langer zou duren met meer blessuretijd. Uiteindelijk hebben we het goed gedaan en de goal gemaakt", zegt Grim bij ESPN. Hij sprak na afloop zijn waardering uit voor zijn ploeg. "Ik ben blij voor de jongens, als je kijkt wat voor strijd ze hebben geleverd, in toch een moeilijke uitwedstrijd. Ik ben erg blij voor de groep." 

In de eindfase maakte Oleksandr Zinchenko zijn eerste minuten in het shirt van Ajax. De Oekraïner kwam binnen de lijnen als vervanger van Owen Wijndal, maar Grim ziet in hem een speler die op meerdere plekken inzetbaar is. "Ja, alle opties houd ik open. Afhankelijk van waar hij het beste tot zijn recht komt. Hij kan als linksback, als 8 en als controleur spelen. Als je een positie voor hem wil benoemen, moet je al die drie opties noemen", aldus Fred Grim. 

Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch richting Grim: "Je speelt tegen AZ B"

0
Danny Makkelie

Danny Makkelie over afkeuren AZ-doelpunt: "Dit is klip-en-klaar"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Fred Grim Oleksandr Zinchenko
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen

Anco Jansen lyrisch: "Als er nu al dit soort bedragen komen..."

0
Theo Janssen

Janssen in verlegenheid gebracht bij Rondo: "Ik weet het niet"

0
Kale en Kokkie

Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"

0
Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

0
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena

John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"

0
Marijn Beuker

Beuker gespot met Kodai Sano: "Het is een zeer goed restaurant"

0
Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties