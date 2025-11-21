Grim meldt twee twijfelgevallen en één opsteker richting Excelsior

Wout Weghorst is er zaterdag tegen Excelsior weer bij. Dat meldt Fred Grim vrijdagochtend op de persconferentie.

Weghorst verliet het trainingskamp van Oranje vanwege klachten en kwam niet in actie in de kwalificatiewedstrijden tegen Polen en Litouwen. De spits is echter gewoon fit genoeg voor de competitiewedstrijd tegen Excelsior zaterdag, zo meldt Voetbal International.

Daartegenover staat wel dat Lucas Rosa en Owen Wijndal vanwege klachten nog een vraagteken zijn. Steven Berghuis is al langer afwezig en ook niet inzetbaar tegen Excelsior.

Ajax en Excelsior trappen zaterdagavond om 18.45 uur af in de Johan Cruijff ArenA.