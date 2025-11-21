Kick-off Podcast
Michael Reiziger krijgt kritiek: "Die had hij mee moeten nemen"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Grim meldt twee twijfelgevallen en één opsteker richting Excelsior

Max
bron: Voetbal International
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Wout Weghorst is er zaterdag tegen Excelsior weer bij. Dat meldt Fred Grim vrijdagochtend op de persconferentie. 

Weghorst verliet het trainingskamp van Oranje vanwege klachten en kwam niet in actie in de kwalificatiewedstrijden tegen Polen en Litouwen. De spits is echter gewoon fit genoeg voor de competitiewedstrijd tegen Excelsior zaterdag, zo meldt Voetbal International

Daartegenover staat wel dat Lucas Rosa en Owen Wijndal vanwege klachten nog een vraagteken zijn. Steven Berghuis is al langer afwezig en ook niet inzetbaar tegen Excelsior. 

Ajax en Excelsior trappen zaterdagavond om 18.45 uur af in de Johan Cruijff ArenA. 

Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
