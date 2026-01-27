Grim moet 2 spelers missen: "Hij is niet heel prettig opgestaan"

"Berghuis zet mooie stapjes, maar hij zit nog niet in de selectie voor het duel met Olympiakos", sprak de oefenmeester dinsdag tijdens de persconferentie. "Hij maakt wel progressie en dat is mooi", aldus Grim, die ook niet kan beschikken over Ko Itakura. "Ko is geblesseerd. Dat is erg jammer. Ik had hem er graag bij willen hebben. Hoe het is gebeurd? Ik wil niet ingaan op de blessure", benadrukt hij.

"Hij is vanmorgen niet heel prettig opgestaan. Of dat mysterieus is? Dat is het niet", vervolgt Grim, die weet dat Itakura ook in beeld is bij VfL Wolfsburg. "Ik heb me voorgenomen om niet over spelers te praten. De focus ligt op het duel met Olympiakos. Praten over spelers komt van de week wel weer. Ko is gewoon een heel belangrijke speler. Hij kan op twee posities uit de voeten, brengt ervaring mee en is een speler waar we nu en in de toekomst veel aan kunnen hebben."