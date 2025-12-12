'Grim moet blijven': "Of ze nou van Feyenoord verliezen of niet"

Spaan was verrast door het feit dat Steur plots in de basis stond, maar vond de jongeling zeker niet tegenvallen. "Die Steur is een technicus van belang", schrijft hij in Het Parool. "Dat op die positie van een middenvelder meer wordt verwacht dan een steekbal of een dribbel is evident. Loopacties zitten nog niet in het pakket, maar de jongen (17) heeft de tijd."

Fred Grim krijgt echter de meeste lof. "Ik las dat het aanblijven van Grim tot het eind van het seizoen bespreekbaar wordt. Goed nieuws, of ze nou van Feyenoord verliezen of niet", besluit Spaan daarover.