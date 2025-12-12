Pantelic Podcast
Oud-voorzitter van Ajax Business Association: "Grootste probleem"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Grim moet blijven': "Of ze nou van Feyenoord verliezen of niet"

Rik Engelbertink
bron: Het Parool
Fred Grim
Fred Grim Foto: © Pro Shots

Henk Spaan voorziet een grote toekomst voor Sean Steur. De middenvelder van Ajax maakte woensdag zijn Champions League-debuut tegen Qarabag (2-4) en stond direct in de basis.

Spaan was verrast door het feit dat Steur plots in de basis stond, maar vond de jongeling zeker niet tegenvallen. "Die Steur is een technicus van belang", schrijft hij in Het Parool. "Dat op die positie van een middenvelder meer wordt verwacht dan een steekbal of een dribbel is evident. Loopacties zitten nog niet in het pakket, maar de jongen (17) heeft de tijd."

Fred Grim krijgt echter de meeste lof. "Ik las dat het aanblijven van Grim tot het eind van het seizoen bespreekbaar wordt. Goed nieuws, of ze nou van Feyenoord verliezen of niet", besluit Spaan daarover.

Zet in op Ajax tegen Feyenoord!

Ajax speelt zondagmiddag de Klassieker tegen Feyenoord. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Valentijn Driessen

'Driessen geeft Grim plotsklaps aan wanneer hij moet vertrekken'

0
Mohamed Salah als reserve van Liverpool FC

'Oud-Ajacied in gesprek gespot met Liverpool-ster Mohamed Salah'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Fred Grim
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Michael Reiziger

Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"

0
Anco Jansen

Jansen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Kan toch niet zo zijn?"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd