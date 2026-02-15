Grim na blessure Zinchenko: "Ik maak me zeker zorgen over hem"

Voor Zinchenko ging het bij zijn basisdebuut in de openingsfase mis na een overtreding van Dimitrios Limnios. De 29-jarige verdediger verliet strompelend het veld en keerde niet meer terug. "Ik heb hem in de rust even gesproken en ook na de wedstrijd. Dit is natuurlijk niet prettig. Dit gun je sowieso niemand", zei Grim tijdens zijn persconferentie. Over de ernst van de blessure kon de oefenmeester nog geen duidelijkheid geven.

De trainer benadrukte dat Zinchenko in korte tijd veel indruk heeft gemaakt in Amsterdam. "Ik weet dat Oleksandr hier met heel goede bedoelingen gekomen is. Vanaf dat hij hier binnenkwam, heeft hij de jonge gasten bij de hand genomen. Hij is heel bepalend geweest in de groep. Ook in meetings, waarin hij heel zinnige dingen zei. Dan is dit een heel hard gelag na een paar minuten. Ja, ik maak me zeker zorgen over hem."