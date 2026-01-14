Groeten uit Grolloo
2026-01-04
Stije Resink
Grim na historische nederlaag: "We vervallen weer in oude fouten"

Joram
bron: ESPN
Fred Grim bij ESPN
Fred Grim bij ESPN Foto: © BSR Agency

Trainer Fred Grim kende een rampzalige avond in Alkmaar. In de achtste finale van de KNVB Beker werd Ajax volledig overlopen door AZ, dat met een harde 6-0 zege een historische zege boekte. De Alkmaarders sloegen al razendsnel toe en hielden daarna niet meer op.

Ajax had geen antwoord en ging historisch hard onderuit. Voor de camera van ESPN zocht Grim zichtbaar aangeslagen naar woorden. "Ik heb hier geen verklaring voor. De spelers schamen zich diep. Natuurlijk deed AZ het goed, maar wij waren ondermaats." Volgens Grim was de klap ook in de kleedkamer voelbaar. De selectie besloot direct iets terug te doen voor de meegereisde fans. "Als team gaan we de kaartjes van onze supporters vergoeden. Dit was niet te verantwoorden."

De recente verbetering onder Grim leek tegen AZ volledig verdwenen. "In dit soort wedstrijden verval je weer in oude fouten. Dan zie je ook zo’n rode kaart ontstaan. Dat zijn dingen waar we het nog uitvoerig over gaan hebben." Grim sloot af met een harde conclusie. "Niemand haalde zijn niveau. We waren de afgelopen weken beter georganiseerd, maar daar was vandaag niets van te zien."

