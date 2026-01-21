Grim niet blij met journalist: "Dat is typisch zo'n vraag..."

Al voorafgaand aan het duel was duidelijk dat Tomiyasu niet direct speelgerechtigd zou zijn. Na afloop van de wedstrijd werd Grim gevraagd naar de fysieke gesteldheid van de Japanner. "Hij zit goed in zijn revalidatie", zei de interim-trainer op de persconferentie. "Hij traint gedeeltes mee en dat gaat met ups en downs. Het is gewoon afwachten en geduld hebben."

De aanwezige pers concludeerde dat Tomiyasu nog enkele weken nodig heeft om volledig fit te worden. "Dat is typisch zo'n vraag...", reageerde Grim geïrriteerd. "Het gaat de ene dag wat beter dan de andere dag en uiteindelijk gaat het erom dat het straks een paar dagen op rij goed gaat. Dan kunnen we doorpakken."

Met het drukke speelschema van Ajax houdt Grim goed rekening met de belastbaarheid van zijn spelers. Zo werd Youri Regeer tegen zowel Telstar als Villarreal eerder naar de kant gehaald. "Je bent natuurlijk continu bezig met de belastbaarheid van spelers, in combinatie met de medische staf", legde hij uit. "Zo'n moment als met Regeer probeer je op die manier voor te blijven. Ik hoop dat we in het geval van Regeer op tijd waren met de wissel."