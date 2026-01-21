Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Grim niet blij met journalist: "Dat is typisch zo'n vraag..."

Arthur
bron: Persconferentie Ajax
Fred Grim bij ESPN
Fred Grim bij ESPN Foto: © BSR Agency

Ajax moet nog even geduld hebben voordat Takehiro Tomiyasu inzetbaar is. Dat vertelde interim-trainer Fred Grim na de 1-2 zege op Villarreal in de Champions League. De multifunctionele verdediger traint momenteel gedeeltelijk met de groep mee.

Al voorafgaand aan het duel was duidelijk dat Tomiyasu niet direct speelgerechtigd zou zijn. Na afloop van de wedstrijd werd Grim gevraagd naar de fysieke gesteldheid van de Japanner. "Hij zit goed in zijn revalidatie", zei de interim-trainer op de persconferentie. "Hij traint gedeeltes mee en dat gaat met ups en downs. Het is gewoon afwachten en geduld hebben."

De aanwezige pers concludeerde dat Tomiyasu nog enkele weken nodig heeft om volledig fit te worden. "Dat is typisch zo'n vraag...", reageerde Grim geïrriteerd. "Het gaat de ene dag wat beter dan de andere dag en uiteindelijk gaat het erom dat het straks een paar dagen op rij goed gaat. Dan kunnen we doorpakken."

Met het drukke speelschema van Ajax houdt Grim goed rekening met de belastbaarheid van zijn spelers. Zo werd Youri Regeer tegen zowel Telstar als Villarreal eerder naar de kant gehaald. "Je bent natuurlijk continu bezig met de belastbaarheid van spelers, in combinatie met de medische staf", legde hij uit. "Zo'n moment als met Regeer probeer je op die manier voor te blijven. Ik hoop dat we in het geval van Regeer op tijd waren met de wissel."

Gerelateerd:
Aad de Mos

De Mos: "Ajacied is uit de hemel komen vallen, een godsgeschenk"

0
Nassef Chourak

OFFICIEEL | Ajax verkoopt Nassef Chourak voordat contract afloopt

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Fred Grim
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties