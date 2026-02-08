Meldingen
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Grim niet blij met tegengoal: "Dit hebben we vooraf besproken"

Joram
bron: ESPN
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Fred Grim keek na afloop met gemengde gevoelens terug op het duel van Ajax bij AZ. Vooral de manier waarop zijn ploeg de openingstreffer incasseerde, schoot bij de trainer in het verkeerde keelgat. De goal van Wouter Goes viel uit een spelhervatting en dat was nu juist iets waar vooraf nadrukkelijk bij was stilgestaan.

"Ze scoren uit een ingooi. Daar zijn we op voorbereid, dat hebben we besproken, dus dat doen we niet goed, waardoor je op een 1-0 achterstand komt. Dat moeten we beter doen", reageerde Grim bij ESPN. Volgens Grim had zijn elftal in de eerste helft de controle, ondanks de lastige omstandigheden. "We hebben een goede eerste helft gespeeld op een moeilijk bespeelbaar veld. We hadden alles onder controle in de eerste helft, hebben een aantal mogelijkheden gehad, maar hadden in de eindfase een andere keuze moeten maken." 

Na rust veranderde het spelbeeld en kreeg Ajax het zichtbaar moeilijker. Grim erkende dat AZ toen beter in de wedstrijd kwam, maar zag zijn ploeg niet volledig wegzakken. "Maar ik vond niet dat we het kwijt waren. Het was wel minder dominant dan voor rust." AZ kwam daarna op voorsprong, maar toch was Grim tevreden over de reactie van zijn team. "Gelukkig wilden we wel opstaan, toonden we vechtlust en hadden we invallers die keihard werkten. De invallers deden niet alles goed, maar ik ben wel heel blij met het resultaat." Grim is toch ook een beetje kritisch. "We hadden vaster aan de bal moeten blijven, ook na rust."

