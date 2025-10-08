AD Voetbalpodcast
Mogelijke hulp voor Heitinga genoemd: "Wordt procestrainer genoemd"
Grim-nieuws zorgt voor verbazing: "Ziet eruit als noodverband"

Max
bron: ESPN
Fred Grim
Fred Grim Foto: © Orange Pictures

Sjoerd Mossou vindt het opvallend dat Ajax Fred Grim heeft toegevoegd aan de technische staf van Ajax. De journalist heeft twijfels over de gang van zaken. 

Volgens Cristian Willaert wil John Heitinga extra hulp voor de veldtraining. "Dat had je in de zomer toch kunnen bedenken?", reageert Mossou verbaasd in Voetbalpraat. "Je vult de staf in en kijkt naar de verantwoordelijkheden. Nu ziet het eruit als een soort noodverband, waarbij je eerst per se de assistent-trainer van De Graafschap wil hebben en vervolgens neem je iemand met een totaal ander profiel om de staf maar te versterken."

Willaert weet dat Heitinga in de zomer al aangaf dat hij graag een versterking voor de technische staf wilde. "Toen is het niet gebeurd en op een gegeven moment lopen ze tegen dingen aan in de staf. Er is nog wel iets meer aan de hand, want sommige stafleden liggen niet goed bij alle spelers van Ajax", onthult hij. 

