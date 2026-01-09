Grim noemt 2 mogelijke vervangers Taylor: "Aantal mogelijkheden"

"Hoe we zijn vertrek gaan opvangen? We hebben meerdere middenvelders, waarvan er een aantal voor de winterstop op de deur heeft geklopt", vertelt hij op de website van de Telegraaf. "Kijk naar Sean Steur en Jorthy Mokio. Dus we hebben daar wel een aantal mogelijkheden. We gaan wekelijks kijken hoe we het gaan invullen", aldus Grim, die waakt voor onderschatting tegen de promovendus.

"Het is een goede ploeg met jongens die met elkaar werken en het voor elkaar willen doen", constateert hij. "Vlak voor de winterstop boekten ze een mooie overwinning (een nipte zege bij NAC Breda: 0-1, red.), waardoor er vertrouwen is getankt. Dat moeten we altijd, maar deze wedstrijd moeten we heel serieus aanvliegen", waarschuwt Grim.