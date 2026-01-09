Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Grim noemt 2 mogelijke vervangers Taylor: "Aantal mogelijkheden"

Niek
Fred Grim bij ESPN
Fred Grim bij ESPN Foto: © BSR Agency

Ajax gaat zondag op bezoek bij Telstar, maar trainer Fred Grim kan in de tweede seizoenshelft geen beroep meer doen op Kenneth Taylor. De middenvelder heeft zijn transfer naar Lazio Roma vrijdag afgerond. De oefenmeester moet dus op zoek naar een oplossing. 

"Hoe we zijn vertrek gaan opvangen? We hebben meerdere middenvelders, waarvan er een aantal voor de winterstop op de deur heeft geklopt", vertelt hij op de website van de Telegraaf. "Kijk naar Sean Steur en Jorthy Mokio. Dus we hebben daar wel een aantal mogelijkheden. We gaan wekelijks kijken hoe we het gaan invullen", aldus Grim, die waakt voor onderschatting tegen de promovendus. 

"Het is een goede ploeg met jongens die met elkaar werken en het voor elkaar willen doen", constateert hij. "Vlak voor de winterstop boekten ze een mooie overwinning (een nipte zege bij NAC Breda: 0-1, red.), waardoor er vertrouwen is getankt. Dat moeten we altijd, maar deze wedstrijd moeten we heel serieus aanvliegen", waarschuwt Grim. 

