Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Grim: "Of ik hem wil behouden? Hij loopt zeker niet in de weg"

Amber
bron: ESPN
Fred Grim
Fred Grim Foto: © Pro Shots

Fred Grim ziet graag dat Oliver Edvardsen deze winter bij Ajax blijft. Dat vertelde de interim-trainer tijdens de persconferentie na de 1-2 overwinning bij Villarreal in de Champions League. De Noorse aanvaller werd matchwinner door zijn winnende doelpunt in de slotfase.

Het is al langer bekend dat Ajax een vertrek van Edvardsen in de winter niet per se wil blokkeren. "Of ik Oliver wil behouden?", reageerde Grim na afloop van het duel, geciteerd door ESPN. "Hij is een geweldige speler en een geweldig mens, dus hij loopt zeker niet in de weg." Edvardsen werd afgelopen weekend nog gelinkt aan FC Utrecht, FC Groningen en Go Ahead Eagles.

Die clubs zouden geïnformeerd hebben naar de beschikbaarheid van de Noor. Voor Ajax is verhuur op dit moment echter geen optie. Edvardsen maakte vorig jaar voor ongeveer drie miljoen euro de overstap van Go Ahead Eagles naar Ajax. In de Eredivisie kwam hij tot dusver tot twaalf optredens. De Noor ligt nog vast tot de zomer van 2028.

Gerelateerd:
Raul Moro is blij na een goal in een uitwedstrijd van Ajax

'Raul Moro definitief weg bij Ajax': "Heel veel heimwee gehad"

0
Oscar Gloukh en Raul Moro

'Ajax gaat zomerse aanwinst verkopen voor negen miljoen euro'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Fred Grim Oliver Edvardsen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties