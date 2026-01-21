Grim: "Of ik hem wil behouden? Hij loopt zeker niet in de weg"

Fred Grim ziet graag dat Oliver Edvardsen deze winter bij Ajax blijft. Dat vertelde de interim-trainer tijdens de persconferentie na de 1-2 overwinning bij Villarreal in de Champions League. De Noorse aanvaller werd matchwinner door zijn winnende doelpunt in de slotfase.

Het is al langer bekend dat Ajax een vertrek van Edvardsen in de winter niet per se wil blokkeren. "Of ik Oliver wil behouden?", reageerde Grim na afloop van het duel, geciteerd door ESPN. "Hij is een geweldige speler en een geweldig mens, dus hij loopt zeker niet in de weg." Edvardsen werd afgelopen weekend nog gelinkt aan FC Utrecht, FC Groningen en Go Ahead Eagles.

Die clubs zouden geïnformeerd hebben naar de beschikbaarheid van de Noor. Voor Ajax is verhuur op dit moment echter geen optie. Edvardsen maakte vorig jaar voor ongeveer drie miljoen euro de overstap van Go Ahead Eagles naar Ajax. In de Eredivisie kwam hij tot dusver tot twaalf optredens. De Noor ligt nog vast tot de zomer van 2028.