SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Grim onder de indruk van Ajax-nieuweling: "Als dat goed gaat..."

Amber
bron: Ajax
Fred Grim
Fred Grim Foto: © Pro Shots

Het debuut van Takehiro Tomiyasu bij Ajax laat nog even op zich wachten. De Japanse verdediger is bezig met het opbouwen van wedstrijdritme na een langdurige revalidatie van een zware knieblessure, aldus Fred Grim op de persconferentie vrijdag.

"Hij traint gefaseerd mee met de groep", vertelt Grim voorafgaand aan het duel met Telstar. "Met bepaalde oefeningen doet hij mee, andere laten we lopen. Hij maakt kleine stapjes en elke dag kijken we hoe hij reageert. Bij deze blessure is een goede revalidatie cruciaal. Het is de vraag wanneer hij wedstrijden kan spelen."

De Ajax-trainer is onder de indruk van de professionaliteit van de Japanse verdediger. "Hij maakt een zeer professionele indruk op mij, maar het is gewoon elke dag zien welke stappen hij maakt en hoe de reactie de dag daarna is. Als dat goed gaat, kunnen we dit seizoen zeker plezier van hem beleven", besluit Grim.

Tomiyasu ligt tot het einde van het seizoen vast bij Ajax en heeft volgens De Telegraaf nog ongeveer twee weken nodig om fit genoeg te zijn voor een plek op de bank.

