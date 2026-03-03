Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Grim onder vuur: "Gaat Cruijff zijn opschuddingstruc herhalen?"

Amber
bron: Het Parool
Menno Geelen, Jordi Cruijff en Marijn Beuker
Menno Geelen, Jordi Cruijff en Marijn Beuker Foto: © BSR Agency

De positie van Fred Grim bij Ajax staat opnieuw ter discussie, na het teleurstellende gelijkspel bij PEC Zwolle. Het Parool vraagt zich af of Jordi Cruijff in gaat grijpen en Oscar García naar het eerste elftal doorschuift.

Cruijff begon vorige maand aan zijn klus als technisch directeur in Amsterdam en liet direct van zich horen. Hij nam afscheid van Willem Weijs bij Jong Ajax en stelde de ervaren García aan als diens opvolger. Het Parool omschreef die keuze als ‘een spierballenbesluit’, waarmee Cruijff meteen zijn stempel drukte.

Aanvankelijk sprak Ajax nog het vertrouwen uit om het seizoen met Grim af te maken als hoofdtrainer van het eerste elftal. Maar de recente resultaten zetten dat standpunt mogelijk onder druk. "De vraag is of Cruijff zijn opschuddingstruc met Oscar García nog een keer gaat herhalen, maar dan bij Ajax 1", schrijft Het Parool.

Bij Jong Ajax sorteerde de trainerswissel in elk geval effect. De beloften wonnen twee van hun laatste vier wedstrijden, speelden één keer gelijk en verloren slechts één duel. Daarmee is de reeks aanzienlijk beter dan in de periode vóór de komst van García.

Mocht Cruijff besluiten ook bij het eerste elftal in te grijpen, dan kan hij zich beroepen op de cijfers. "Dat Ajax sinds de hervatting van de competitie al vaak niet won, staat immers als een paal boven water: elf wedstrijden, vijf keer gelijk, één nederlaag en vijf keer winst. Ajax wint vaker niet dan wel, kan Cruijff beweren", aldus Het Parool.

Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax bestuur & beleid Het laatste Ajax Nieuws Jordi Cruijff
