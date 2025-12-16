Grim onthult basisspeler bij Ajax voor bekerduel: "Hij speelt"

Fred Grim heeft alvast een basisspeler onthuld bij Ajax voor de bekerwedstrijd tegen Excelsior Maassluis. Remko Pasveer staat namelijk onder de lat bij de Amsterdammers, die woensdagavond hun tweede ronde-duel spelen op Het Kasteel in Rotterdam.

Interim-trainer Grim gunt de 42-jarige Pasveer een bijzondere mijlpaal. "Remko speelt morgen (woensdag, red.)", zegt Grim in gesprek met de clubkanalen van Ajax. "Een mooie bijkomstigheid is dat het zijn honderdste officiële wedstrijd voor Ajax is, dus dat is een mooi moment voor hem."

Ajax won afgelopen zondag van Feyenoord in De Klassieker. "De sfeer is prima en daar zijn we heel blij mee. Als er plezier in de groep is, komt dat ten goede van het resultaat. Maar de knop moet om. We hebben gisteren (maandag, red.) bij de groep al aangegeven hoe belangrijk deze wedstrijd is. We moeten een goede focus hebben. Ik wil een dominante ploeg zien", aldus Fred Grim. Het bekerduel tussen Excelsior Maassluis en Ajax begint woensdagavond om 18.45 uur.