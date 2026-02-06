Grim onthult: "Die hebben dagen nodig om op gewicht te komen"

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen AZ. Het is de vraag of Lucas Rosa, Owen Wijndal en Oscar Gloukh in Alkmaar in de basis kunnen beginnen.

Het drietal ontbrak in de laatste wedstrijd tegen Excelsior vanwege ziekte. "Twee van hen hebben een behoorlijk jasje uit gedaan", zei Ajax-trainer Fred Grim vrijdag op de persconferentie. "Wie het zijn, zeg ik niet, maar die hebben deze dagen echt nog nodig om op gewicht te komen."

De oefenmeester hield geen goed gevoel over aan de laatste uitwedstrijd tegen AZ. Ajax verloor onlangs met 6-0 in het bekertoernooi en dus zijn de Amsterdammers uit op revanche. "Als sportman heb je wel een bepaalde eer", meent Grim. "Als het 6-0 wordt in Alkmaar, lijkt het me logisch dat er iets leeft binnen de club en de selectie. En dat je revanchegevoelens hebt."

Toch hoeft hij zijn spelers niet extra op scherp te zetten. "Ik heb niet het gevoel dat ik daar extra druk op moet leggen. Als dat wel zo was geweest, had ik dat moeten doen. Maar deze wedstrijd leeft enorm bij deze groep", aldus Grim, die ook positieve punten uit het bekerduel haalde. "De eerste wedstrijd hebben we ook heel veel kansen gezien om te winnen."