Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Grim onthult: "Die hebben dagen nodig om op gewicht te komen"

Bjorn
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen AZ. Het is de vraag of Lucas Rosa, Owen Wijndal en Oscar Gloukh in Alkmaar in de basis kunnen beginnen.

Het drietal ontbrak in de laatste wedstrijd tegen Excelsior vanwege ziekte. "Twee van hen hebben een behoorlijk jasje uit gedaan", zei Ajax-trainer Fred Grim vrijdag op de persconferentie. "Wie het zijn, zeg ik niet, maar die hebben deze dagen echt nog nodig om op gewicht te komen."

De oefenmeester hield geen goed gevoel over aan de laatste uitwedstrijd tegen AZ. Ajax verloor onlangs met 6-0 in het bekertoernooi en dus zijn de Amsterdammers uit op revanche. "Als sportman heb je wel een bepaalde eer", meent Grim. "Als het 6-0 wordt in Alkmaar, lijkt het me logisch dat er iets leeft binnen de club en de selectie. En dat je revanchegevoelens hebt."

Toch hoeft hij zijn spelers niet extra op scherp te zetten. "Ik heb niet het gevoel dat ik daar extra druk op moet leggen. Als dat wel zo was geweest, had ik dat moeten doen. Maar deze wedstrijd leeft enorm bij deze groep", aldus Grim, die ook positieve punten uit het bekerduel haalde. "De eerste wedstrijd hebben we ook heel veel kansen gezien om te winnen."

Gerelateerd:
Fred Grim bij ESPN

Grim hoopte op aanwinst: "Teleurgesteld dat dat niet gelukt is"

0
Ajax-fans met vlaggen in Amsterdam

Ajax-fans houden metro tegen en spuiten in recordtempo graffiti

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Fred Grim
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Theo Janssen

Janssen in verlegenheid gebracht bij Rondo: "Ik weet het niet"

0
Kale en Kokkie

Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"

0
Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

0
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena

John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"

0
Marijn Beuker

Beuker gespot met Kodai Sano: "Het is een zeer goed restaurant"

0
Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

0
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties