2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Grim over Ajacied: "Hij had langer kunnen spelen dan vandaag"

Gijs Kila
bron: Persconferentie Ajax
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

De bijdrage van Takehiro Tomiyasu bij Ajax is tot dusver beperkt gebleven. De ervaren Japanner kwam sinds zijn komst tot slechts 48 minuten in actie. Trainer Fred Grim kiest voor een voorzichtige opbouw, maar sluit meer speeltijd in de nabije toekomst niet uit.

Tomiyasu kreeg zondag tegen PEC Zwolle een klein kwartier speeltijd in het duel dat in 0-0 eindigde. Op de persconferentie werd Grim gevraagd naar de status van de verdediger. De trainer reageerde met een verrast "poeh", waarna hij moest lachen.

"Hij had langer kunnen spelen dan vandaag", vervolgde Grim. "Uiteindelijk zijn wij ook op zoek naar wisselmomenten, wanneer is het goed? Je weet ook dat je die vijf wissels mag doen, maar dan moet je het wel combineren. Daar hebben we voor gekozen."

Volgens Grim maakt Tomiyasu fysiek de juiste progressie. "Tomi maakt qua fitheid de stappen die hij maken moet, dus daar zijn we blij om. Nu is het een kwestie van opbouwen."

De trainer erkent dat de individuele opbouw van Tomiyasu niet synchroon loopt met de ontwikkeling van het team. "Dat is puzzelen en heel goed kijken waar de mogelijkheden liggen."

Hoewel Tomiyasu transfervrij en blessurevrij naar Ajax kwam, had hij lange tijd geen wedstrijdritme door een zware blessureperiode. Daardoor is hij nog niet op zijn oude niveau. Tot nu toe speelde hij tien minuten tegen Excelsior, 25 minuten tegen NEC en 13 minuten tegen PEC Zwolle.

Grim ziet dat de verdediger klaar is voor een volgende stap. "Hij kan nu wel naar een helft toe", zei de trainer. "Als er van de week niks gebeurt en we in de lift blijven qua fitheid, dan zou dat kunnen, ja."

Een basisplaats brengt volgens Grim echter ook een complicatie met zich mee. "Maar dat houdt wel in dat je iemand na 45 minuten moet wisselen", benadrukte hij. "Het is continu afwegen en kijken wat er mogelijk is."

Het laatste Ajax Nieuws Fred Grim Takehiro Tomiyasu
