2026-02-10
Ajax

Grim over doelpuntloze Dolberg: "Maar als je het omdraait.."

Sara
bron: Voetbal International
Kasper Dolberg
Kasper Dolberg Foto: © BSR Agency

Kasper Dolberg maakte misschien wel de mooiste goal van de avond na een prachtige actie van Rayana Bounida, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Volgens Fred Grim is de aanvaller ook zonder goals van waarde in het team. 

Dolberg hoeft niet te scoren om belangrijk te zijn voor Ajax, onderstreept Grim na afloop van de 4-1 zege op Fortuna Sittard. "Je wil natuurlijk altijd dat je spits goals maakt, maar ik denk dat Kasper heel belangrijk is voor onze ploeg in het doorvoetballen en het vasthouden van de bal", klinkt Grim op de persconferentie. 

"Uiteindelijk maakt hij ook vanavond een geweldige goal met die kopbal. Ik denk ook dat het een overtreding was. Maar als je het omdraait, dan is het denk ik geen penalty. Dat is jammer voor hem. Hij raakte ook nog een keer de paal, dus dat zijn momenten die ook net zo goed doelpunten kunnen zijn."

Ajax Fred Grim Kasper Dolberg
