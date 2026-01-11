Grim over mogelijke Ajax-transfer: "Ik weet dat er contact is"

Fred Grim heeft zondag bevestigd dat Ajax daadwerkelijk interesse heeft in Maximilian Ibrahimovic. De interim-trainer wilde nog niet zeggen dat de zoon van Zlatan binnenkort al bij de club speelt, maar hij geeft wel toe dat er contact is.

Transferexpert Fabrizio Romano meldde zaterdag met zekerheid dat Ajax de negentienjarige aanvaller op huurbasis wil overnemen van AC Milan, inclusief een optie tot koop. Ibrahimovic zal in eerste instantie meetrainen met het eerste elftal en minuten maken bij Jong Ajax.

Ook Hans Kraay junior had het nieuws gehoord. "Maximilian Ibrahimovic. Die wordt één dezer dagen gekeurd. Wat voor speler is dat?", vroeg hij direct na Telstar – Ajax (2-3) aan Grim. "Ik weet alleen dat er contact is met deze speler, en voor de rest ben ik niet op de hoogte", antwoordde de interim-trainer. "Dit is besproken." Grim geeft toe dat hij nog weinig van de jonge Ibrahimovic weet. "Ik ken hem uiteindelijk niet persoonlijk."