Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Grim over mogelijke Ajax-transfer: "Ik weet dat er contact is"

Joram
bron: ESPN
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Fred Grim heeft zondag bevestigd dat Ajax daadwerkelijk interesse heeft in Maximilian Ibrahimovic. De interim-trainer wilde nog niet zeggen dat de zoon van Zlatan binnenkort al bij de club speelt, maar hij geeft wel toe dat er contact is.

Transferexpert Fabrizio Romano meldde zaterdag met zekerheid dat Ajax de negentienjarige aanvaller op huurbasis wil overnemen van AC Milan, inclusief een optie tot koop. Ibrahimovic zal in eerste instantie meetrainen met het eerste elftal en minuten maken bij Jong Ajax.

Ook Hans Kraay junior had het nieuws gehoord. "Maximilian Ibrahimovic. Die wordt één dezer dagen gekeurd. Wat voor speler is dat?", vroeg hij direct na Telstar – Ajax (2-3) aan Grim. "Ik weet alleen dat er contact is met deze speler, en voor de rest ben ik niet op de hoogte", antwoordde de interim-trainer. "Dit is besproken." Grim geeft toe dat hij nog weinig van de jonge Ibrahimovic weet. "Ik ken hem uiteindelijk niet persoonlijk."

Gerelateerd:
Sean Steur passt de bal

Ajax-talent deelt groot nieuws: "Ik wil mijn contract verlengen"

0
Marciano Vink

Vink ziet Ajacied uitblinken tegen Telstar: "Hij ziet de ruimtes"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten Fred Grim Hans Kraay junior
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd