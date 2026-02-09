Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Grim pakt minder punten dan Heitinga: "Halen eruit wat erin zit"

Joram
bron: Persconferentie Ajax
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Fred Grim liet zich niet van de wijs brengen toen hij na afloop van het duel met AZ werd gewezen op zijn puntengemiddelde. De Ajax-trainer bleef rustig en benadrukte dat zijn ploeg op dit moment simpelweg het maximale eruit haalt.

Ajax speelde in Alkmaar met 1-1 gelijk, na een late treffer van Kian Fitz-Jim. Tijdens de persconferentie werd Grim door journalist Valentijn Driessen geconfronteerd met het feit dat hij gemiddeld minder punten pakt dan John Heitinga. Daar haalde de trainer zijn schouders over op. "Wij halen er op dit moment uit wat erin zit", stelde Grim.

Volgens de oefenmeester ontbreekt het zijn spelers niet aan inzet of wil. "De ploeg wil heel graag, geeft alles en dan zullen we daarin ook de kansen moeten gaan benutten", zo besloot Fred Grim zijn verhaal.

