2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Ajax

Ajax schiet tekort: "Konden zichzelf wel voor de kop kon slaan"

Sara
bron: Algemeen Dagblad
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Ajax slaagde er tegen PEC Zwolle opnieuw niet in om de drie punten te pakken. Volgens Johan Inan van het Algemeen Dagblad is het een kwalijke zaak dat Ajax er geen overtuigend slotoffensief wist uit te persen. 

"Met een punt voerde Ajax de druk op Feyenoord sowieso niet fatsoenlijk op. Bij winst was het verschil twee punten geworden. Grim had die ernst duidelijk kunnen maken door de druk vol op PEC op te voeren. Bijvoorbeeld door met spitsen Weghorst én Kasper Dolberg te gaan spelen", aldus Inan. 

"Maar juist toen PEC begon te kraken, Ajax een opening moest forceren en Berghuis voorzetten de doelmond in slingerde, haalde Grim breekijzer Weghorst naar de kant. Dolberg was zijn vervanger, maar de Deen is veel minder gebaat bij voorzetten van de zijkant en gedijt juist bij combinaties", vervolgt Inan. 

Het gelijkspel werd nog pijnlijker nadat Feyenoord later op de dag verloor. "Gevolg was dat Ajax er geen fatsoenlijk slotoffensief uit wist te persen, weer puntenverlies leed en zichzelf wel voor de kop kon slaan toen het op de terugweg naar Amsterdam rivaal Feyenoord zag verliezen bij FC Twente."

