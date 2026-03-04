"Grim probeert vooral spelers binnen de selectie tevreden te houden"

Hoewel het spel van Ajax tegen PEC Zwolle moeizaam was, zorgde de invalbeurt van Steven Berghuis voor een sprankje hoop. Toch roept het bredere wisselbeleid van trainer Fred Grim grote vragen op. In de podcast Branie fileert Jop van Kempen de keuzes van de oefenmeester, die volgens hem vooral ingegeven worden door de angst om te verliezen.

Berghuis viel in de tweede helft in voor Rayane Bounida en bracht direct meer kwaliteit in het spel. Het was echter wrang dat uitgerekend op dat moment de gevaarlijkste afmaker al naar de kant was gehaald. Van Kempen: "Hij speelde slim en met overzicht. Hij wist precies waar hij mee bezig was en hoe hij de wedstrijd kon kantelen. Het was jammer dat Wout Weghorst al gewisseld was toen Berghuis die voorzetten gaf."

De journalist ziet een patroon in de keuzes van Grim. De druk vanuit de directie, waar Jordi Cruijff bij zijn komst al aangaf dat resultaten heilig zijn, lijkt de trainer te verlammen. Dit resulteert in een behoudende tactiek waarbij het tevreden houden van de hiërarchie in de kleedkamer belangrijker lijkt dan het winnen van de wedstrijd.

"Er zit een duidelijke overeenkomst tussen het late inbrengen van Carrizo en het wisselen van Weghorst", stelt Van Kempen. "Grim is eigenlijk bang om te verliezen. Jordi Cruijff heeft bij zijn aantreden gezegd dat niet winnen consequenties heeft. Grim lijkt te lijden onder de angst om te verliezen. Hij is voorzichtig en wil vooral geen nederlaag lijden. Dat Gloukh speelt en dat hij niet met Dolberg én Weghorst samen speelt, past bij zijn wisselbeleid: hij wil geen selectiespelers tegen zich in het harnas jagen."

Ook de manier waarop Takehiro Tomiyasu wordt ingezet, wekt verbazing. De Japanse verdediger komt slechts mondjesmaat in actie, wat volgens Van Kempen symbool staat voor de stuurloosheid binnen de huidige technische staf. "Wat is dat nou? Een linksback die de ene keer een kwartier speelt en dan weer twintig minuten. Het lijkt alsof hij Tomiyasu rustig klaarstoomt voor het WK met Japan. Het is een versterking waar je op deze manier weinig aan hebt: een project binnen een project, terwijl er belangrijkere zaken spelen. Grim probeert vooral veel spelers binnen de selectie tevreden te houden."