2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
"Grim probeert vooral spelers binnen de selectie tevreden te houden"

Amber
bron: Branie Podcast
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Hoewel het spel van Ajax tegen PEC Zwolle moeizaam was, zorgde de invalbeurt van Steven Berghuis voor een sprankje hoop. Toch roept het bredere wisselbeleid van trainer Fred Grim grote vragen op. In de podcast Branie fileert Jop van Kempen de keuzes van de oefenmeester, die volgens hem vooral ingegeven worden door de angst om te verliezen.

Berghuis viel in de tweede helft in voor Rayane Bounida en bracht direct meer kwaliteit in het spel. Het was echter wrang dat uitgerekend op dat moment de gevaarlijkste afmaker al naar de kant was gehaald. Van Kempen: "Hij speelde slim en met overzicht. Hij wist precies waar hij mee bezig was en hoe hij de wedstrijd kon kantelen. Het was jammer dat Wout Weghorst al gewisseld was toen Berghuis die voorzetten gaf."

De journalist ziet een patroon in de keuzes van Grim. De druk vanuit de directie, waar Jordi Cruijff bij zijn komst al aangaf dat resultaten heilig zijn, lijkt de trainer te verlammen. Dit resulteert in een behoudende tactiek waarbij het tevreden houden van de hiërarchie in de kleedkamer belangrijker lijkt dan het winnen van de wedstrijd.

"Er zit een duidelijke overeenkomst tussen het late inbrengen van Carrizo en het wisselen van Weghorst", stelt Van Kempen. "Grim is eigenlijk bang om te verliezen. Jordi Cruijff heeft bij zijn aantreden gezegd dat niet winnen consequenties heeft. Grim lijkt te lijden onder de angst om te verliezen. Hij is voorzichtig en wil vooral geen nederlaag lijden. Dat Gloukh speelt en dat hij niet met Dolberg én Weghorst samen speelt, past bij zijn wisselbeleid: hij wil geen selectiespelers tegen zich in het harnas jagen."

Ook de manier waarop Takehiro Tomiyasu wordt ingezet, wekt verbazing. De Japanse verdediger komt slechts mondjesmaat in actie, wat volgens Van Kempen symbool staat voor de stuurloosheid binnen de huidige technische staf. "Wat is dat nou? Een linksback die de ene keer een kwartier speelt en dan weer twintig minuten. Het lijkt alsof hij Tomiyasu rustig klaarstoomt voor het WK met Japan. Het is een versterking waar je op deze manier weinig aan hebt: een project binnen een project, terwijl er belangrijkere zaken spelen. Grim probeert vooral veel spelers binnen de selectie tevreden te houden."

Marciano Vink

Vink legt vinger op zere plek bij Ajax: "Dat vind ik kwalijk"

Steven Berghuis in actie tegen PEC Zwolle

PEC Zwolle maakt Steven Berghuis compleet belachelijk op TikTok

Podcasts Steven Berghuis Takehiro Tomiyasu
Youri Baas kopt de bal

Ajacied oogst kritiek: "Dat is toch echt een topploeg onwaardig"

Henry van der Vegt

PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"

Paul Simonis

Simonis wil werken bij club in Eredivisie: "Liever dan bij Ajax"

Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

