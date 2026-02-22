Grim realistisch: "We zijn niet echt aan ons spel toegekomen"

Fred Grim kon na afloop van Ajax - NEC weinig anders dan concluderen dat zijn ploeg goed wegkwam met een punt. In de Johan Cruijff Arena zag de interim-trainer dat de Nijmegenaren op meerdere fronten de bovenliggende partij waren. Het spel van de Amsterdammers stemde hem dan ook allerminst tevreden.

"Het was een vrij pittige wedstrijd. We zijn niet echt aan ons spel toegekomen", aldus Grim tegen ESPN. "NEC zat er bovenop, zette snel druk en speelde erg fysiek. Daar waren wij minder in. We komen nog wel op 1-0 en hadden in de eerste minuten van de wedstrijd al een kans die de keeper knap pakte." Volgens de coach nam NEC daarna het initiatief over en liet Ajax zich te veel aftroeven in de duels.

"NEC speelde na die eerste kans mannelijker, bracht fysiek veel en won de tweede bal makkelijker. Al met al moeten we gewoon drie punten pakken in de Arena, maar gezien het wedstrijdverloop moeten we nu tevreden zijn", verklaart Grim.

Vooral bij spelhervattingen zag hij het misgaan, met de van Ajax gehuurde Ahmetcan Kaplan als gevaarlijke tegenstander. "Bij spelhervattingen moeten we meedogenlozer zijn. Dan moet je je tegenstander willen blokken, naar de bal blijven kijken en niet wegdraaien. Je moet mannelijker zijn en duelkracht tonen. Wij komen overall lengte en power tekort en dan moet je keuzes maken. We moeten dan wel de duels aangaan en Kaplan niet zo makkelijk laten koppen."

Tot slot erkent Grim dat NEC op meerdere vlakken de baas was. "De dominantie lag bij NEC vandaag. Dat kwam door hun kracht en power. Wij kwamen zelf niet aan voetballen en investeerden niet in acties. Dan krijg je het moeilijk en krijg je zo'n duel", besluit hij. Door het gelijkspel blijft Ajax vierde met 43 punten, evenveel als NEC. Feyenoord kan bij winst verder uitlopen in de strijd om plek twee.