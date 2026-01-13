Het laatste Ajax Nieuws
Grim 'slaapverwekkend': "Kunnen we daar iets voor verzinnen?"
Fred Grim bij ESPN Foto: © BSR Agency
Robert Maaskant vindt de mediaoptredens van Fred Grim slaapverwekkend. Dat vertelt Maaskant, die aanwezig was bij de Oranjewinter. Ondanks dat, is hij blij dat Grim aan mag blijven als trainer tot het einde van het jaar.
"Kunnen we alsjeblieft iets verzinnen waardoor Fred geen persconferenties meer hoeft te doen?", grapt Maaskant. "De teksten na de wedstrijd zijn allemaal wat minder. Dan zetten we daar iemand anders neer, die wat vrolijker is."
Maaskant heeft Grim al een appje gestuurd. "Ik vind het mooi dat hij de kans krijgt om het af te maken", aldus Maaskant. "Stiekem is hij een paar wedstrijdjes bondscoach geweest en nu doet hij het bij Ajax. Jordi Cruijff krijgt mooi de tijd om rustig op zoek te gaan naar een vervanger."
