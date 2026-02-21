Grim: "Spelen zoals NEC? Wij hebben een andere speelwijze gekozen"

Waar is Ajax in de ogen van Fred Grim verder dan in december? "In de afspraken die we met elkaar maken, de manier van spelen, de duidelijkheid, in het verdedigen", zegt Grim tegen Voetbal International. "Dat zijn wel de stappen die we met elkaar gemaakt hebben. Waar we nu heel hard met elkaar aan werken, is om de zakelijkheid te krijgen in de kansen die we in wedstrijden krijgen. Want we hebben nog te veel momenten die we laten lopen."

Van NEC is bekend dat zij risico's nemen in hun spel, zowel verdedigend als aanvallend Wil Grim daar uiteindelijk ook naar toe met Ajax? "Spelen zoals NEC? Dat zou kunnen ja, maar wij hebben op een gegeven moment natuurlijk voor een andere speelwijze gekozen. En dan houd je daaraan vast, en probeer je daarin jezelf en het team te verbeteren." Wil Grim de huidige speelwijze verbeteren of terug naar 'Ajax-voetbal'? "Op dit moment staan we voor het eerste."