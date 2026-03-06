Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Grim sprak met Cruijff: "Dat is ook helemaal niet aan de orde"

Max
bron: Persconferentie Ajax
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

De positie van Fred Grim staat nog niet ter discussie. De interim-trainer van Ajax sprak deze week wel met technisch directeur Jordi Cruijff. 

De resultaten van Ajax vallen de laatste weken niet mee en afgelopen zondag werd er gelijkgespeeld bij PEC Zwolle. "Ik heb wel een gesprek gehad met Jordi Cruijff, maar dat hebben we wekelijks en is op zich helemaal niet vreemd. We hebben besproken wat we gezien hebben", vertelt Grim vrijdagochtend op de persconferentie. 

De positie van de oefenmeester staat volgens hem nog niet ter discussie. "Nou, daar hebben we het helemaal niet over gehad. Dat is op dit moment intern ook helemaal niet aan de orde", verzekert hij. Dat de prestaties beter moeten, is duidelijk. "Als Ajax willen we winnen, goed voetbal spelen, de baas zijn, dominant zijn en we willen mooie goals zien. Dat zijn we als club ook verplicht, maar dat zat er afgelopen zondag zeer zeker niet in."

Thijmen Blokzijl

Ajax-beul eerlijk: "Heb er lange tijd niets meer over gehoord"

0
Mika Godts wint Eredivisie Johan Cruijff Talent van de Maand

Mika Godts verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand februari

0
Het laatste Ajax Nieuws Fred Grim Jordi Cruijff
