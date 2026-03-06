Grim sprak met Cruijff: "Dat is ook helemaal niet aan de orde"

De resultaten van Ajax vallen de laatste weken niet mee en afgelopen zondag werd er gelijkgespeeld bij PEC Zwolle. "Ik heb wel een gesprek gehad met Jordi Cruijff, maar dat hebben we wekelijks en is op zich helemaal niet vreemd. We hebben besproken wat we gezien hebben", vertelt Grim vrijdagochtend op de persconferentie.

De positie van de oefenmeester staat volgens hem nog niet ter discussie. "Nou, daar hebben we het helemaal niet over gehad. Dat is op dit moment intern ook helemaal niet aan de orde", verzekert hij. Dat de prestaties beter moeten, is duidelijk. "Als Ajax willen we winnen, goed voetbal spelen, de baas zijn, dominant zijn en we willen mooie goals zien. Dat zijn we als club ook verplicht, maar dat zat er afgelopen zondag zeer zeker niet in."