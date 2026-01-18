Grim sprak met Cruijff: "In grote lijnen denken we hetzelfde"

Fred Grim heeft inmiddels contact gehad met Jordi Cruijff, die per 1 februari aantreedt als technisch directeur van Ajax. De hoofdtrainer bevestigde na afloop van het duel met Go Ahead Eagles dat er inmiddels een eerste gesprek heeft plaatsgevonden.

Toen Ajax eind december al een mondeling akkoord bereikte met Cruijff, had Grim nog geen contact met de nieuwe beleidsbepaler. Daar is inmiddels verandering in gekomen. "Ik heb inmiddels wel met Jordi gesproken", liet Grim weten op de persconferentie, geciteerd door VI. "Het gesprek was prima. Het was even weer opnieuw een kennismaking, want we hadden elkaar al heel lang niet gezien."

Volgens de Ajax-trainer bleef het gesprek beperkt, maar was de indruk positief. "We hebben even over voetbal gesproken, dat was prima", aldus Grim. "In het telefoongesprek kreeg ik een prima indruk. In grote lijnen denken we zelfs helemaal hetzelfde over voetbal. Voor de rest kan ik er niet veel over zeggen, omdat het ook wel een kort gesprek was."