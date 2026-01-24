Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Grim tevreden: "Dat was het grote verschil met tegen de Eagles"

Tom
bron: De Telegraaf
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Ajax won zaterdagmiddag zakelijk van FC Volendam. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-0 voor de Amsterdammers. Fred Grim was een tevreden trainer na afloop. 

"We zijn in de tweede helft niet achteruit gaan lopen. Dat was het grote verschil met vorige week tegen de Eagles", begint Grim in gesprek met De Telegraaf. "We hebben een jonge ploeg en de jongens geven heel veel in de eerste helft. Het is ook belangrijk dat je blijft voetballen als tegenstanders opportunistisch gaan spelen.”

Grim was blij met de twee goals van Youri Baas op aangeven van Rayane Bounida. "Dat is een goed koppeltje bij spelhervattingen aan het worden. Daar trainen we veel op. Ik denk dat we in de eerste helft nog wel tweemaal konden scoren. Ook na rust hebben we FC Volendam te lang in leven gehouden, zonder dat we veel kansen weggaven. Op naar woensdag, dan wacht Olympiakos.”

Gerelateerd:
Mika Godts

Godts reageert op transfergeruchten: "Dat is nog niet zeker"

0
Youri Baas

Youri Baas beleeft primeur: "Zelfs als jeugdspeler niet gebeurd"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Fred Grim
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties