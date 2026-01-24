Grim tevreden: "Dat was het grote verschil met tegen de Eagles"

"We zijn in de tweede helft niet achteruit gaan lopen. Dat was het grote verschil met vorige week tegen de Eagles", begint Grim in gesprek met De Telegraaf. "We hebben een jonge ploeg en de jongens geven heel veel in de eerste helft. Het is ook belangrijk dat je blijft voetballen als tegenstanders opportunistisch gaan spelen.”

Grim was blij met de twee goals van Youri Baas op aangeven van Rayane Bounida. "Dat is een goed koppeltje bij spelhervattingen aan het worden. Daar trainen we veel op. Ik denk dat we in de eerste helft nog wel tweemaal konden scoren. Ook na rust hebben we FC Volendam te lang in leven gehouden, zonder dat we veel kansen weggaven. Op naar woensdag, dan wacht Olympiakos.”