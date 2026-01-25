Laatste nieuws
Grim tevreden over ontwikkeling Ajax-duo: "Gaat steeds beter"

Thomas
bron: Persconferentie
Fred Grim
Fred Grim Foto: © Pro Shots

Ajax-trainer Fred Grim ziet duidelijke groei bij twee van zijn spelers: Youri Regeer en Anton Gaaei. Het tweetal maakt volgens hem een mooie ontwikkeling door en krijgt binnen het elftal van de Amsterdammers een steeds belangrijkere rol toebedeeld. Grim werkt intensief met beiden en ziet dat het zijn vruchten begint af te werpen.

Vooral over Regeer is Grim uitgesproken positief. De jonge middenvelder laat zich steeds meer gelden in het team en lijkt zijn plek definitief te veroveren. "Regeer gaat steeds beter spelen en is belangrijk. Hij leest het spelletje prima en zet het verdedigend goed weg", stelt Grim tevreden. De trainer prijst niet alleen zijn spelinzicht, maar ook zijn verdedigende werk.

Ook Gaaei krijgt volop aandacht van Grim en diens staf. De Deense back kende een wisselvallige start in Amsterdam, maar begint langzaam op te bloeien. "Gaaei heeft zelfvertrouwen nodig en daar zijn we veel mee bezig. Als hij kan stomen langs de zijlijn, is hij op zijn best", zegt Grim over de aanvallend ingestelde vleugelverdediger.

