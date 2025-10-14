Grim toegevoegd met duidelijke missie: "Is Chinees gezegde voor"

Het Sportpaleis
Fred Grim is recent toegevoegd aan de technische staf van Ajax met een duidelijke opdracht: het aanbrengen van meer structuur binnen de trainersgroep. Dat vertelt Ajax-watcher Jop van Kempen van Het Parool in de podcast Branie. Grim sloot zich vorige week aan bij het team rond hoofdtrainer John Heitinga.

Van Kempen deed navraag over de specifieke invulling van Grim's rol. "Grim moet eigenlijk terug naar de 'Hennie Spijkerman-rol'," legt hij uit. "Iemand die structuur brengt in de trainersstaf. Er is een oud Chinees gezegde, dat zegt: 'Als er geen structuur is in de trainersstaf, is er ook geen structuur op het veld'. Dat moet zijn rol worden. Zorgen voor structuur, organisatie en planning."

Ook Daan Sutorius, analist bij ESPN en aanwezig in de podcast, herkent deze aanpak. Hij wijst erop dat Grim een vergelijkbare rol al vervulde binnen de jeugdopleiding van de club. "Hij bekeek trainingen, was erbij bij voor- en nabesprekingen en analyseerde interviews die trainers in de media gaven. Die rol werd steeds groter en dat - volgens mij is dat de bedoeling - wordt nu structureler bij het eerste."

Sutorius vindt de ontwikkeling opmerkelijk: "Het gaat dus niet per se om voetbalkwaliteit toevoegen aan de staf, maar het planmatige. Hoe richt je een week in? Hoe vul je een training in? Dat was nu blijkbaar niet genoeg en dat vind ik wel bijzonder. De vraag die ik er ook bij wil stellen is: je had hem al in huis. Toen was hij blijkbaar niet geschikt en geen optie en nu een paar maanden later wel."

