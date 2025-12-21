Kick Off Podcast
Verweij geeft update: "Zou zomaar zijn laatste wedstrijd kunnen zijn"
Grim: "Totdat er een nieuwe TD is, blijf ik coach van Ajax 1"

Noah
bron: Persconferentie Ajax
Fred Grim
Fred Grim Foto: © Pro Shots

Fred Grim blijft hoofdtrainer van Ajax, totdat er een nieuwe technisch directeur is aangesteld. Dat vertelde hij gisteravond op de persconferentie na afloop van het duel met Ajax.

De interim-trainer krijgt de vraag op welk vlak hij met de Amsterdammers de meeste progressie heeft geboekt. "Met name het teamgevoel en het met elkaar willen doen. Ik denk dat we daar een enorme stap in hebben gezet." Hoe de staf dat voor elkaar gekregen heeft? "Uiteindelijk door veel met spelers te spreken en door spelers te betrekken."

Door deze sterke reeks sluit Ajax het jaar 2025 af als de nummer drie van de Eredivisie. Zien wij Grim in het volgende jaar ook als trainer? "Er zijn wat gesprekken geweest en voorlopig blijf ik gewoon coach van Ajax 1 totdat er eventueel een nieuwe technisch directeur komt en dan gaan we verder kijken met elkaar."

Steven Berghuis baalt

'Steven Berghuis ziet geschatte transferwaarde verder kelderen'

Hans Kraay

Hans Kraay geniet van verhuurde Ajacied: "Die is verschrikkelijk goed"

Fred Grim Alex Kroes Jordi Cruijff
Video’s
Aaron Bouwman (uiterst links) met onder meer Wout Weghost Davy Klaasen en Steven Berghuis

Ajacied onthult: "Mijn vader was vroeger op de F-Side te vinden"

John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

