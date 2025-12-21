Grim: "Totdat er een nieuwe TD is, blijf ik coach van Ajax 1"

Fred Grim blijft hoofdtrainer van Ajax, totdat er een nieuwe technisch directeur is aangesteld. Dat vertelde hij gisteravond op de persconferentie na afloop van het duel met Ajax.

De interim-trainer krijgt de vraag op welk vlak hij met de Amsterdammers de meeste progressie heeft geboekt. "Met name het teamgevoel en het met elkaar willen doen. Ik denk dat we daar een enorme stap in hebben gezet." Hoe de staf dat voor elkaar gekregen heeft? "Uiteindelijk door veel met spelers te spreken en door spelers te betrekken."

Door deze sterke reeks sluit Ajax het jaar 2025 af als de nummer drie van de Eredivisie. Zien wij Grim in het volgende jaar ook als trainer? "Er zijn wat gesprekken geweest en voorlopig blijf ik gewoon coach van Ajax 1 totdat er eventueel een nieuwe technisch directeur komt en dan gaan we verder kijken met elkaar."