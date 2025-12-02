Grim uit zich na staken duel: "Zondag was een grote deceptie"

"Zondag was een grote deceptie, voor de welwillende fans natuurlijk maar ook voor onszelf", begint Grim via de clubkanalen van Ajax. "We leven met elkaar naar een wedstrijd toe. Iedereen bereidt zich voor: alle mensen binnen Ajax zorgen ervoor dat wij de wedstrijd optimaal in kunnen gaan."



"Dan heb je na vijf minuten de eerste onderbreking, hoop je snel weer met elkaar op te kunnen starten en dan ga je uiteindelijk weer voor het niks het veld op", zag hij. "We hadden een breed programma deze week voor de boeg met trainingen en andere activiteiten. Dat hebben we voorlopig uit moeten stellen."



Het restant van het duel zal zonder publiek uitgespeeld worden. "We hebben daar vanmorgen met de spelersgroep over gesproken. Er zijn spelers die extra energie krijgen van een vol stadion, van de sfeer en de beleving rondom een wedstrijd. De strijd en passie voor de wedstrijd van morgen (dinsdag, red.) moeten de spelers nu uit wat anders, voornamelijk zichzelf, halen."

"Maar als staf en spelersgroep hebben we wel weer zin om de wedstrijd te spelen", stelt Grim daarna. "Dat heb ik ook gezien op de training zojuist. We hebben van de week op tactisch vlak al alles gedaan richting FC Groningen-thuis. We hebben nu op de training vooral op de beleving en energie gezeten, met oefenvormen waar de spelers veel plezier uit halen."

Ajax is klaar, maar ziet wel dat dit alsnog een probleem is. "Je moet behoorlijk je planning bijstellen. Dat gaat verder dan alleen maandag. Dat geldt voor dinsdag, voor de rest van de week tot aan zaterdag toe: Fortuna-uit. Daar moeten we als professionals flexibel mee omgaan, maar het is niet ideaal."