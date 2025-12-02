Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Grim uit zich na staken duel: "Zondag was een grote deceptie"

Rik Engelbertink
bron: Ajax
Fred Grim
Fred Grim Foto: © Pro Shots

Ajax  – FC Groningen werd gestaakt na grootschalige vuurwerkincidenten in de Johan Cruijff ArenA. Fred Grim, hoofdtrainer van de Amsterdammers, heeft zich inmiddels uitgesproken over de situatie.

"Zondag was een grote deceptie, voor de welwillende fans natuurlijk maar ook voor onszelf", begint Grim via de clubkanalen van Ajax. "We leven met elkaar naar een wedstrijd toe. Iedereen bereidt zich voor: alle mensen binnen Ajax zorgen ervoor dat wij de wedstrijd optimaal in kunnen gaan."

"Dan heb je na vijf minuten de eerste onderbreking, hoop je snel weer met elkaar op te kunnen starten en dan ga je uiteindelijk weer voor het niks het veld op", zag hij. "We hadden een breed programma deze week voor de boeg met trainingen en andere activiteiten. Dat hebben we voorlopig uit moeten stellen."

Het restant van het duel zal zonder publiek uitgespeeld worden. "We hebben daar vanmorgen met de spelersgroep over gesproken. Er zijn spelers die extra energie krijgen van een vol stadion, van de sfeer en de beleving rondom een wedstrijd. De strijd en passie voor de wedstrijd van morgen (dinsdag, red.) moeten de spelers nu uit wat anders, voornamelijk zichzelf, halen."

"Maar als staf en spelersgroep hebben we wel weer zin om de wedstrijd te spelen", stelt Grim daarna. "Dat heb ik ook gezien op de training zojuist. We hebben van de week op tactisch vlak al alles gedaan richting FC Groningen-thuis. We hebben nu op de training vooral op de beleving en energie gezeten, met oefenvormen waar de spelers veel plezier uit halen."

Ajax is klaar, maar ziet wel dat dit alsnog een probleem is. "Je moet behoorlijk je planning bijstellen. Dat gaat verder dan alleen maandag. Dat geldt voor dinsdag, voor de rest van de week tot aan zaterdag toe: Fortuna-uit. Daar moeten we als professionals flexibel mee omgaan, maar het is niet ideaal."

Gerelateerd:
Bas Nijhuis en Fred Grim

Nijhuis krijgt kritiek na Ajax-duel: "Had hij niet moeten doen"

0
De wedstrijd is stilgelegd

"Volgt de KNVB die straf, dan is Ajax-Feyenoord in leeg stadion"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Fred Grim
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 14 4 24
5 FC Utrecht 14 6 21
6 Ajax 13 4 20
7 FC Twente 14 3 20
8 FC Groningen 13 0 20
9 Fortuna Sittard 14 -2 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd