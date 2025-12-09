Grim uit zorgen: "Meer minuten gemaakt dan goed voor hem is"

Een dag voor het Champions League-duel met FK Qarabag (aftrap 18.45 uur) werd duidelijk dat Ajax-spits Wout Weghorst zeker tot de winterstop niet inzetbaar is vanwege een enkelblessure. Daardoor verschuift de aandacht automatisch naar Kasper Dolberg.

Fred Grim uit in Azerbeidzjan openlijk zijn zorgen over de situatie. "Deze blessure is wel ernstig", zei de interim-trainer zichtbaar teleurgesteld. Ook Dolberg is pas net terug van een buikspierblessure. "Kasper heeft meer minuten gemaakt dan goed voor hem is. Nood breekt wet. Nu zullen we ook kijken hoe we het moeten invullen. Kasper is in principe eerste keus natuurlijk."

In het duel met Fortuna verving Dolberg al na een halfuur de geblesseerde Weghorst. "Hij heeft dat goed verteerd op dat moment. Het kan zich wel opstapelen als hij meerdere wedstrijden speelt. Daarvoor moeten we waken."