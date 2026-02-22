Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Het laatste Ajax Nieuws

Grim verdedigt 'enorme fout': "Overal komen wij tekort, dus..."

Thomas
bron: ESPN
Fred Grim klapt in zijn handen
Fred Grim klapt in zijn handen Foto: © Pro Shots

Ajax en NEC hielden elkaar zaterdagavond in evenwicht in de Johan Cruijff Arena (1-1), maar na afloop ging het vooral over een opvallende keuze van interim-trainer Fred Grim. De Amsterdammers kwamen via Mika Godts nog op voorsprong, waarna Darko Nejasmic uit een standaardsituatie de gelijkmaker binnenschoot. Met name bij die spelhervattingen oogde Ajax kwetsbaar.

In de rust spraken de analisten van ESPN al hun verbazing uit over een specifieke match-up bij hoekschoppen. Kian Fitz-Jim stond tegenover Ahmetcan Kaplan, een van de sterkste koppers aan Nijmeegse zijde. Marciano Vink was duidelijk in zijn oordeel over de 'enorme fout' van Grim. "Je kunt toch niet Fitz-Jim tegenover Kaplan zetten? Dat scheelt bijna een halve meter." Kaplan dook meerdere keren gevaarlijk op in het strafschopgebied en zorgde constant voor dreiging in de lucht.

Na afloop kreeg Grim de vraag of hij had overwogen om die situatie aan te passen. De trainer wees echter op de fysieke beperkingen binnen zijn selectie. "Wij weten ook dat je een tegenzet kunt verwachten. Je geeft het zelf aan: overal komen wij lengte en power tekort. Dus je maakt bepaalde keuzes." 

Volgens Grim is het deels ook een compliment voor NEC. "Dan is het ook een compliment voor NEC dat ze in die ruimtes gaan zoeken waar wij mensen in de zone hebben staan die mannelijker moeten zijn, meer moeten blokken en uiteindelijk de duels aangaan. In ieder geval mag Kaplan daar niet zo makkelijk winnen."

Toch legt de coach de nadruk vooral op mentaliteit en uitvoering. "Ook daar moet je meedogenloos in zijn. Mensen willen blokken, naar de bal blijven kijken en niet omdraaien. Al met al mannelijker zijn en duelkracht tonen." Over het totale spelbeeld is hij eerlijk. "De dominantie lag bij NEC vandaag. Dat is niet zo moeilijk. Mede ook omdat NEC er bovenop zat, kort druk zette en veel fysiek bracht. En als wij dan niet aan voetballen toekomen en niet investeren in acties, dan krijg je deze wedstrijd."

