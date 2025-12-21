Ajax
Grim verklaart boze reactie: "Dan krijg je nooit die goal tegen"
Fred Grim op de bank tijdens NEC - Ajax Foto: © BSR Agency
Fred Grim was zichtbaar gefrustreerd na de treffer van Sami Ouaissa vlak na rust. De Amsterdammers moesten al na een paar minuten de 2-2 tegen NEC incasseren. Op de persconferentie na afloop gaat de Ajax-trainer daar op in.
"Het is een vrij simpele actie van een linksbenige speler die van buiten naar binnen komt. Als je als verdediger gewoon de binnenkant afschermt en hem naar de zijkant dwingt, wordt de hoek om te schieten vele malen kleiner", legt Grim uit op de persconferentie.
"Dan heeft de keeper meer kans en krijg je nooit die goal tegen. We hebben daar niet goed verdedigd", aldus Grim.
Laatste nieuws
Borst eist ontslag Beuker: "Hij heeft meer mensen weggejaagd"
Verschrikkelijk: Vriendin Jong Ajax-speler overleden na aanrijding
Janssen wint prijs met amateurploeg: "Heb al twee biertjes op"
Grim verklaart boze reactie: "Dan krijg je nooit die goal tegen"
Baas ziet Ajax goede stappen zetten: "We moeten van ver komen"
Ajax-aanwinst heeft ook werkvergunning binnen en is inzetbaar
Abdellah Ouazane ziet volgend doel: "Dat zal andere koek zijn"
Taylor over transferkwestie: "Altijd goed contact met Ajax gehad"
Klaassen teleurgesteld na gelijkspel: "Dan verwacht je wel meer"
Ajax verspeelt twee punten bij NEC in laatste duel van 2025
Meer nieuws
Martijn Krabbendam doet onthulling: "Hij lonkte eerst naar Ajax"
BEELDEN | F-Side zorgt voor prachtige tifo-actie in uitduel tegen NEC
Verweij geeft update: "Zou zomaar zijn laatste wedstrijd kunnen zijn"
Ajax wijzigt opstelling op twee plekken ten opzichte van Klassieker
Sandler kijkt uit naar treffen met Ajax: "We zitten er goed in"
Ajax treft met Kaplan oude bekende: "Ik ga me niet inhouden"
Ko Itakura treft 'beste vriend': "Ik zal zeker kansen krijgen"
Neefje Rob Jetten bij selectie Ajax: "Hij doet het echt geweldig"
Hélène Hendriks haalt uit naar oud-Ajacied: "Is lachwekkend!"
Vermoedelijke opstelling Ajax: 'Grim voert diverse roulaties door'
Ouder nieuws
Alfred Schreuder: "Toen bleek dat ik een extra hartafwijking had"
Theo Janssen is dolblij met gewonnen prijs: "Heel bijzonder"
Vermaelen: "Ajax is een club waar het structureel moeilijk is"
'Komst Tomiyasu zorgt direct voor negatieve gevolgen in selectie'
'Steur wilde bij Ajax vertrekken': "Dat was ook een goed idee"
Marijn Beuker meldt contractnieuws: "Blij dat hij heeft getekend"
'Ajax wil bodybuilder van FC Barcelona gaan ophalen in Spanje'
Theo Janssen onthult: "Daar had ik zelf als speler moeite mee"
'Ajacied Kian Fitz-Jim ziet transferwaarde behoorlijk dalen'
Van Dop wijst naar Ajax: "Praten over maximaal aantal buitenlanders"
Video’s
Ajacied onthult: "Mijn vader was vroeger op de F-Side te vinden"
John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"
Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"
VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas
Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"
Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"
SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ
0 reacties