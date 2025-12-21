Kick Off Podcast
Verweij geeft update: "Zou zomaar zijn laatste wedstrijd kunnen zijn"
Grim verklaart boze reactie: "Dan krijg je nooit die goal tegen"

Fred Grim was zichtbaar gefrustreerd na de treffer van Sami Ouaissa vlak na rust. De Amsterdammers moesten al na een paar minuten de 2-2 tegen NEC incasseren. Op de persconferentie na afloop gaat de Ajax-trainer daar op in. 

"Het is een vrij simpele actie van een linksbenige speler die van buiten naar binnen komt. Als je als verdediger gewoon de binnenkant afschermt en hem naar de zijkant dwingt, wordt de hoek om te schieten vele malen kleiner", legt Grim uit op de persconferentie.

"Dan heeft de keeper meer kans en krijg je nooit die goal tegen. We hebben daar niet goed verdedigd", aldus Grim. 

