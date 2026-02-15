Grim verklaart keuzes Ajax-opstelling: "Dacht ik wel over na"

Fred Grim moest puzzelen op het middenveld bij Ajax tegen Fortuna Sittard. Opvallend was dat Youri Baas eindigde als controlerende middenvelder.

"Daar dacht ik aan de voorkant al wel over na", legde hij na afloop uit bij ESPN. "Baas is heel belangrijk in de laatste lijn, maar Mokio kon niet negentig minuten spelen. Regeer zat ziek thuis, dus zag ik in Baas een alternatief."

Takehiro Tomiyasu kwam niet in actie, maar is wel op de weg terug. "Het gaat de laatste weken steeds beter met zijn fitheid. Hij speelde afgelopen week ook in het oefenduel met Telstar (2-0). Dat geldt eveneens voor Steven Berghuis. Ook Mokio speelde de hele oefenwedstrijd. Dat is erg goed voor zijn ritme."

Grim zou wel vaker doordeweekse oefenwedstrijden willen spelen. "Wat mij betreft graag. We zijn Europees niet meer actief. Dat geldt ook voor het KNVB-bekertoernooi. Dan zijn dit soort wedstrijden goed voor spelers die ritme nodig hebben."