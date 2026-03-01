Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Grim verklaart keuzes: "Wil met fitte en scherpe spelers beginnen"

Thomas
bron: ESPN
Fred Grim klapt in zijn handen
Fred Grim klapt in zijn handen Foto: © Pro Shots

Ajax-trainer Fred Grim heeft voor het uitduel met PEC Zwolle bewust gekozen voor ervaring en fitheid in zijn basiself. Voor de camera van ESPN gaf de oefenmeester toelichting op zijn keuzes, waarbij met name het middenveld en de spitspositie opvielen.

Allereerst ging Grim in op de terugkeer van Davy Klaassen. "Klaassen was vorige keer natuurlijk geblesseerd en is nu weer fit. En dus keert hij terug in de basis", was Grim duidelijk. In de punt van de aanval krijgt Wout Weghorst de voorkeur boven Kasper Dolberg. "Kasper is in de vorige wedstrijd behoorlijk geblesseerd geraakt en heeft ook niet alles mee kunnen trainen. Ik wil graag met fitte en scherpe spelers beginnen."

Ook op het middenveld voerde hij een wijziging door door Oscar Gloukh boven Sean Steur te verkiezen. "Oscar laat ik spelen voor Sean. Dat geeft een iets andere dynamiek en een iets andere creativiteit. Oscar speelt iets meer onder de spits en iets meer in de aanval. Ik denk dat we dat vandaag heel goed kunnen gebruiken." 

Daarnaast ziet Grim progressie bij zijn ploeg. "De manier van verdedigen gaat beter. Maar ik denk dat we aanvallend stappen moeten zetten. We moeten veel meer goals maken." Het duel tussen PEC Zwolle en Ajax begint om 12.15 uur.

