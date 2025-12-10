Willem & Wessel Podcast
Van Hanegem kijkt naar Ajax: "Niet bijzonder wat ze laten zien"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Grim verklaart treurigheid rondom bankzitter: "Hij was te laat"

Arthur
bron: Ziggo
Fred Grim
Fred Grim Foto: © Pro Shots

Ajax speelt woensdagavond het lastige duel tegen FK Qarabağ. Het lastige uitduel in het regenachtige Azerbadjan begint Fred Grim met een vervelende boodschap voor de pers. Vlak voor de aftrap gaf Grim aan dat er een speler te laat was.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Het gaat om Bounida: "Hij was te laat", verklaart Grim de plek op de bank voor de man die de laatste tijd in vorm leek. "We hadden eigenlijk ook met Bounida willen spelen, maar die was vanochtend te laat."  Daarom moet hij op de bank starten. Grim vervolgt. "Hij begint op de bank. 'We willen gewoon graag dat iedereen gedisciplineerd is. Zowel binnen het veld als daarbuiten. Anders hadden we een nog jonger team gehad."

Theo Janssen, die aangeschoven is bij Ziggo baalt er ook van, maar denkt dat Ajax hem kon helpen. "Als jij weet van een speler dat hij dat heeft, dan klop je toch een keer op de deur in het hotel?", zo verdedigt Janssen de jonge aanvaller van Ajax.

Ajax probeert van de hatelijke nul af te komen in de Champions League. De wedstrijd begint om 18.45 uur.

Gerelateerd:
Theo Janssen

Janssen ziet schuldige bij Ajax: "Je moet situaties aanvoelen"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van opstelling Ajax: "Ik vind het waanzin"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Michael Reiziger

Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"

0
Anco Jansen

Jansen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Kan toch niet zo zijn?"

0
Valentijn Driessen

Driessen wijst naar Ajacied: "Dat is natuurlijk verschrikkelijk"

0
Jan van Staa en Tijmen van Wissing

"Ik denk dat Ajax, Feyenoord en PSV hem al op de radar hebben"

0
Wim Kieft

Wim Kieft eerlijk over Ajacied: "Ik kan me niet ergeren aan hem"

0
Kaj Sierhuis

Sierhuis baalt van situatie Ajax: "Iedere liefhebber hoopt dat"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd