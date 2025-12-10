Grim verklaart treurigheid rondom bankzitter: "Hij was te laat"

Ajax speelt woensdagavond het lastige duel tegen FK Qarabağ. Het lastige uitduel in het regenachtige Azerbadjan begint Fred Grim met een vervelende boodschap voor de pers. Vlak voor de aftrap gaf Grim aan dat er een speler te laat was.

Het gaat om Bounida: "Hij was te laat", verklaart Grim de plek op de bank voor de man die de laatste tijd in vorm leek. "We hadden eigenlijk ook met Bounida willen spelen, maar die was vanochtend te laat." Daarom moet hij op de bank starten. Grim vervolgt. "Hij begint op de bank. 'We willen gewoon graag dat iedereen gedisciplineerd is. Zowel binnen het veld als daarbuiten. Anders hadden we een nog jonger team gehad."

Theo Janssen, die aangeschoven is bij Ziggo baalt er ook van, maar denkt dat Ajax hem kon helpen. "Als jij weet van een speler dat hij dat heeft, dan klop je toch een keer op de deur in het hotel?", zo verdedigt Janssen de jonge aanvaller van Ajax.

Ajax probeert van de hatelijke nul af te komen in de Champions League. De wedstrijd begint om 18.45 uur.