2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Het laatste Ajax Nieuws

'Grim vindt zijn spelers niet goed genoeg': "Indirect zegt hij dat"

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Fred Grim laat Oliver Edvardsen en Oleksandr Zinchenko invallen
Fred Grim laat Oliver Edvardsen en Oleksandr Zinchenko invallen Foto: © Pro Shots

Kenneth Perez vindt dat voetbaltrainers het vandaag de dag niet makkelijk hebben. De Deense analist pakte Ajax-interimtrainer Fred Grim als voorbeeld, wiens positie niet makkelijk is. 

Volgens Perez is het voor Grim ook duidelijk dat de kwaliteit in zijn selectie beperkt is. Toch kan hij daar weinig aan doen. "Het is ook heel lastig voor trainers. Want hij weet dondersgoed dat de kwaliteit niet aanwezig is om heel goed te spelen. Dat kan je niet zomaar hardop zeggen, maar indirect zegt hij het wel", aldus Perez tegenover ESPN.

De analist meent dat Grim tussen de regels door wel uitspreekt eruit te halen wat erin zit. "Maar je hebt die spelers hartstikke nodig en die moeten niet het gevoel krijgen dat de trainer het niet in ze ziet zitten. Dus je moet constant die balans houden", ziet de analist.

Ook ziet hij dat sommige journalisten zich harder uiten dan anderen. "En dan heb je mensen als Valentijn Driessen die daar scherp bovenop zitten, maar je moet dan proberen om netjes te blijven en je spelers niet te schaden."

Fred Grim
