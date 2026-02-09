'Grim vindt zijn spelers niet goed genoeg': "Indirect zegt hij dat"

Volgens Perez is het voor Grim ook duidelijk dat de kwaliteit in zijn selectie beperkt is. Toch kan hij daar weinig aan doen. "Het is ook heel lastig voor trainers. Want hij weet dondersgoed dat de kwaliteit niet aanwezig is om heel goed te spelen. Dat kan je niet zomaar hardop zeggen, maar indirect zegt hij het wel", aldus Perez tegenover ESPN.

De analist meent dat Grim tussen de regels door wel uitspreekt eruit te halen wat erin zit. "Maar je hebt die spelers hartstikke nodig en die moeten niet het gevoel krijgen dat de trainer het niet in ze ziet zitten. Dus je moet constant die balans houden", ziet de analist.

Ook ziet hij dat sommige journalisten zich harder uiten dan anderen. "En dan heb je mensen als Valentijn Driessen die daar scherp bovenop zitten, maar je moet dan proberen om netjes te blijven en je spelers niet te schaden."