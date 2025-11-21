Grim voorlopig interim-trainer van Ajax: "Dan zien we wel weer"

Grim werd vlak voor het ontslag van John Heitinga als assistent toegevoegd aan de staf en werd daarna doorgeschoven als interim. Die functie zal hij voorlopig nog wel even bekleden. "Uiteindelijk is er naar mij gecommuniceerd dat ik tot de winterstop de leiding heb", citeert Voetbal International. "Hoe zeker dat is? Het blijft ook voetbal, dat weten we allemaal. We gaan ervan uit dat het tot de winterstop is. Dan zien we wel weer."

Dat heeft te maken met de dubbele zoektocht waar Ajax mee te maken heeft. De club moet ook een opvolger voor technisch directeur Alex Kroes vinden en heeft voornemens om daarna pas een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen. Ajax speelt nog acht officiele wedstrijden tot de winterstop.