2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Het laatste Ajax Nieuws

Grim waarschuwt Ajax: "Dat kan die rode lap op een stier zijn"

Niek
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij FC Groningen, de nummer elf van de Eredivisie. Trainer Fred Grim verwacht een lastige wedstrijd en verwees in zijn voorbeschouwing ook naar de wedstrijd van afgelopen seizoen. 

"FC Groningen uit is altijd een lastige. Dat is voor ons ook wel gebleken", blikt hij terug op de website van VI. Of het een groot thema is bij Ajax? "Bij de spelers heb ik er niet heel veel van gemerkt. Maar ik weet wel dat het leeft. We zijn een seizoen verder. Nieuwe ronde, nieuwe kansen", aldus Grim.

"We moeten niet te veel bezig zijn met vorig seizoen", benadrukt hij. "Dat is gewoon een heel vervelende wedstrijd geweest. Revanchegevoelens moeten aangewakkerd worden door vorige week, dat is veel concreter", vervolgt Grim, die weet dat FC Groningen in 2026 nog niet in vorm is. 

"Ze hebben een aantal wedstrijden op rij verloren", constateert hij. "Maar dat kan ook juist die rode lap op een stier zijn om de negatieve serie te doorbreken. Je weet dat het een lastige klus wordt. Ze leveren veel energie en daar zullen we een antwoord op moeten hebben", waarschuwt Grim.

Trainer Dick Lukkien kan geen beroep doen op FC Twente-huurling Younes Taha (geschorst) en Stije Resink (geblesseerd). "Dat zijn goede spelers", beseft de oefenmeester van Ajax. "Het is sneu voor Resink. Als voetballiefhebber zie je hem graag op het veld. Maar Groningen is meer dan deze twee, die kunnen dat intern oplossen", voorspelt hij. 

Ko Itakura

Ajax tegen FC Groningen nog zonder geblesseerde zomeraankoop

Dick Lukkien staat ESPN te woord

Lukkien meldt goed nieuws: sterkhouder terug in de wedstrijdselectie

