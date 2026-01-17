Grim wil reactie van Ajax: "Er zijn woorden gevallen, is logisch"

Kick-off
Ajax-trainer Fred Grim rekent zaterdag op een duidelijk antwoord van zijn ploeg na de pijnlijke bekeruitschakeling tegen AZ. Drie dagen na de 6-0 nederlaag ontvangen de Amsterdammers Go Ahead Eagles in de Johan Cruijff Arena. De oorzaken van de afgang in Alkmaar zijn volgens Grim uitgebreid besproken.

"Er zijn woorden gevallen, dat is logisch", vertelt de trainer aan ESPN. "Als staf bespreek je dat: wat is de strategie en hoe vliegen we dit aan? We hebben duidelijk gemaakt waar we het slecht hebben gedaan en hoe het beter moet. Vanuit daar hebben we de vervolgstap naar Go Ahead gemaakt."

Grim zag met name dat Ajax moeite had met de manier waarop AZ verdedigde. "We hebben geconstateerd dat AZ het heel klein en compact maakte op het moment dat wij de bal hadden. We probeerden er met alle geweld doorheen te spelen, terwijl we in fases de ruimte aan de zijkant moesten benutten." Bij balverlies in het centrum lag het vervolgens open, stelt Grim. "Je moet zuiniger zijn."

Tegen Go Ahead verschijnt Rayane Bounida aan de aftrap in plaats van Oscar Gloukh. Die keuze is volgens Grim niet alleen ingegeven door het optreden van Gloukh tegen AZ. "Er waren meer spelers niet goed afgelopen woensdag. Dat is niet alleen waarom je een speler niet laat spelen. Hij speelde zijn tweede volledige wedstrijd achter elkaar. We hebben een hartstikke druk programma in januari, dus we moeten voorzichtig zijn."

