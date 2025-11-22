Grim zeer lovend: "Hij is nog steeds ongelofelijk belangrijk"

Fred Grim staat voor zijn tweede duel als interim-trainer van Ajax. Hij treft zaterdagavond Excelsior in eigen huis. De wedstrijd staat in het teken van de Abdelhak Nouri Foundation.

Grim benadrukt de blijvende invloed van Nouri binnen de club. "Hij is nog steeds ongelofelijk belangrijk", vertelt Grim vooraf aan het duel tegenover ESPN. "Zijn naam, zijn rugnummer... Alles leeft natuurlijk nog. Vandaag (zaterdag, red.) staat daar ook weer in het teken van. We proberen heel veel geld te genereren om zoveel mogelijk AED's te kunnen aanschaffen. We hebben hem in ons hart gesloten en dat zal voor altijd zo blijven."

Vervolgens gaat het over de opstelling. "Op het moment dat ik de leiding heb, dan wil ik graag vanuit mijn principes kunnen werken. Daar is duidelijkheid, structuur en discipline heel belangrijk in. Dat hebben we met elkaar hartstikke goed opgepakt", vertelt hij.

Grim blijft voorlopig zitten tot de winterstop. "Dat verandert uiteindelijk waar ik het net over heb. Als je een langere tijd voor de groep staat, moet het wel op die manier gaan die je voor ogen hebt. Die duidelijkheid heeft de club gegeven en vanuit daar gaan we verder werken", legt de trainer uit.

"Wij zijn natuurlijk gewoon Ajax en we moeten wedstrijden winnen. Dat is niet om arrogant te zijn, maar dat zijn we wel aan onze stand verplicht. Wat ik mezelf heb voorgenomen is dat we met elkaar in ieder geval het voetbal er beter uit gaan laten zien", vervolgt hij.

In de interlandperiode waren er volgens de interim-coach 'best een aantal' spelers weg. "Uiteindelijk hebben we twee dagen de volledige groep gehad. We hebben eruit gehaald wat erin zat, denk ik", aldus de oefenmeester.