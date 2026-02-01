Grim zet streep door transfer-target: "Dat is niet haalbaar"

Ajax zoekt deze winter druk naar een controleur en kon nog altijd niemand presenteren. "Ajax is al langer op zoek naar een nieuwe zes. Dat is gewoon niet heel makkelijk", vertelt Grim voor de camera bij ESPN. "Er zijn een aantal namen voorbij gekomen."

Eén van de namen die in de media rondging was die van Fenerbahce-middenvelder Fred. De oefenmeester bevestigt dat de Braziliaan op de radar stond in Amsterdam. "Er is gekeken of dat haalbaar was. Een tweede Fred bij Ajax was leuk geweest, alleen die was een stukje duurder dan de eerste Fred", knipoogt hij. "Dat is niet haalbaar jammer genoeg."