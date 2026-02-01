Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Grim zet streep door transfer-target: "Dat is niet haalbaar"

Max
bron: ESPN
Fred Grim
Fred Grim

Ajax gaat zich deze winter niet versterken met Fred. Dat vertelde trainer Fred Grim zondag voor de wedstrijd tegen Excelsior. 

Ajax zoekt deze winter druk naar een controleur en kon nog altijd niemand presenteren. "Ajax is al langer op zoek naar een nieuwe zes. Dat is gewoon niet heel makkelijk", vertelt Grim voor de camera bij ESPN. "Er zijn een aantal namen voorbij gekomen."

Eén van de namen die in de media rondging was die van Fenerbahce-middenvelder Fred. De oefenmeester bevestigt dat de Braziliaan op de radar stond in Amsterdam. "Er is gekeken of dat haalbaar was. Een tweede Fred bij Ajax was leuk geweest, alleen die was een stukje duurder dan de eerste Fred", knipoogt hij. "Dat is niet haalbaar jammer genoeg."

Wilfred Ndidi

'Ajax meldde zich voor Nigeriaanse middenvelder, bod geweigerd'

0
Excelsior - Ajax

Ajax geeft het weer helemaal weg en speelt gelijk bij Excelsior

0
