Johan Derksen doet deur voor VI-terugkeer voormalig Ajacied dicht
Grim ziet Ajax winnen: "Stap voor stap naar het mooiere voetbal"

Amber
bron: ESPN
Fred Grim
Fred Grim Foto: © Pro Shots

Fred Grim is tevreden dat zijn resultaatgerichte benadering bij Ajax meteen effect heeft. Na de 2-0-zege op FC Groningen legt de interim-trainer uit dat hij bewust heeft gekozen voor een compacte, defensieve speelstijl om eerst punten te pakken en pas daarna weer te bouwen aan aantrekkelijker voetbal.

Bij ESPN benadrukt Grim het belang van succeservaring. "Wat natuurlijk heel belangrijk is, en dat heb ik de afgelopen weken ook benoemd, is dat we succesbeleving met elkaar hebben", zegt hij. "Hoe ga je dat creëren? Door vanuit een compacte en goede organisatie te staan, de tegenstander het lastig maken om goals te maken en er zelf snel uitkomen. Nou dat is nu gelukt en dat zullen we sowieso vasthouden. Stap voor stap gaan we dan naar het mooiere voetbal toe werken."

Groningen kreeg ondanks de degelijke organisatie enkele kansen in de eerste helft, waardoor Ajax-doelman Vitezslav Jaros kon uitblinken. Grim ziet echter ook aandachtspunten. "Jaros heeft een prima wedstrijd gespeeld, maar aan de andere kant hebben we verbeterpunten gezien. Ondanks dat we compact stonden, geven we toch een aantal kansen weg. Er was altijd wel iets van druk, dus dan komen we op die manier ook een keer beter weg."

De gekozen speelwijze vormt volgens Grim de basis voor de komende weken. "We gaan hier op voortborduren. We kunnen niet zeggen dat we het ineens anders gaan doen, maar stap voor stap gaan we werken om het voetbal ook te verbeteren."

